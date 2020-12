Wonder Woman 3 si farà e vedrà il ritorno della regista Patty Jenkins e della sua stella Gal Gadot.

L’annuncio arriva sulla scia del successo del secondo film della serie sulla Principessa delle Amazzoni, in programmazione nei cinema degli USA e sul servizio di streaming HBO Max.

Toby Emmerich di Warner Bros. ha dichiarato che grazie al calore dei fan di tutto il mondo la compagnia è entusiasta di poter continuare la storia di Wonder Woman insieme alle “Wonder Women” della vita reale (la regista e la interprete principale) che ritorneranno per concludere la prevista trilogia cinematografica.

Aspettando Wonder Woman 3

In attesa di Wonder Woman 3 al momento in Italia l’uscita di Wonder Woman 1984 è prevista per il 28 Gennaio 2021:

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah.

Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, “Wonder Woman 1984” è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, “Wonder Woman” del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.

Wonder Woman 3 e Star Wars Rogue Squadron

Non solo Wonder Woman nel futuro di Patty Jenkins: la regista è infatti impegnata con Star Wars Rogue Squadron, il prossimo film cinematografico della saga di George Lucas che debutterà nei cinema a Natale 2023.

Star Wars Rogue Squadron racconterà le vicende della nuova generazione di piloti di caccia stellari che porteranno la saga nell’era futura della galassia.

Il film renderà omaggio ai videogame e ai libri omonimi, ma racconterà una storia originale.

Acquista Wonder Woman – Titans Of Cult (4K Ultra Hd + Blu-Ray)