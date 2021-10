Suicide Squad: Kill The Justice League – story trailer italiano ufficiale

Suicide Squad: Kill The Justice League è il nuovo gioco di Rocksteady Studios, gli autori dell’acclamata serie Batman Arkham.

Di seguito lo story trailer ufficiale italiano, che Warner ha mostrato in occasione del DC FanDome 2021:

Uscirà prossimamente per PC, PlayStation 5 e Xbox Series.

Il gioco si presenta così:

Obbligati dagli esplosivi letali impiantati nei loro crani, tutti e quattro questi supercattivi della DC non hanno altra scelta che unire le forze per portare a termine la missione impossibile della famigerata Task Force X di Amanda Waller.

La storia segue i membri della Suicide Squad Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark, che dovranno intraprendere una missione impossibile per salvare la Terra e uccidere i più grandi supereroi DC di sempre: la Justice League.

Suicide Squad: Kill the Justice League ha un contesto narrativo unico nell’universo di DC ed è ambientato in una Metropolis open world e ricca di dettagli.

Ricordiamo inoltre che il film Suicide Squad – Missione Suicida uscirà in home video il 21 Ottobre:

In una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione e distruzione, sotto la guida del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come

sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller).

A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore – contro ognuno di loro.