Su Amazon, la pagina del prodotto di Suicide Squad Kill the Justice League ha ufficialmente dato il via ai preordini del gioco. La data di uscita è fissata per un generico 31 dicembre 2022, ma sappiamo ovviamente che sebbene uscirà quell’anno, sarà presumibilmente un’altra data. Se siete interessati al preordine cliccate pure sul bottone in fondo all’articolo per acquistare il gioco in via preventiva!

Il prezzo del gioco è di 74,98€ ed è previsto non solo per PS5 ma anche per Xbox Series X. Se si sapesse con precisione una data di uscita potremmo anche aspettarci a breve un nuovo trailer del gioco. Tutto ciò che si sa al momento del gioco è che vestiremo i panni di Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark e Deashot. Non sappiamo se ci saranno anche altri personaggi disponibili. Obiettivo del gioco sarà fermare Superman, impazzito per via dell’esposizione alla kriptonite rossa.

Suicide Squad Kill the Justice League – la storia dietro le squadre

La “Suicide Squad” è un’organizzazione segreta di personaggi dei fumetti, pubblicata originariamente da DC Comics. Con lo stesso nome ci si riferisce alla Suicide Squad che debuttò sul numero 25 di The Brave and the Bold nel 1959, e anche alla cosiddetta Task Force X, che apparve originariamente sul terzo numero della miniserie Legends, nel 1986.

La prima è un gruppo di soldati, privi di superpoteri, che combatte minacce di tipo sovrannaturali. I membri del team sono il colonnello Rick Flag, la sua fidanzata Karin Grace, il Dottor Evans e il soldato Jess Bright. Alla morte di Evans, Flag e Grace si lasceranno e Bright verrà rapito dai russi e trasformato nel mostro Koshchei.

Durante l’invasione della Terra da parte di Darkseid, Amanda Waller chiede al figlio di Flag, Rick Flag Jr di guidare una nuova formazione della squadra, composta però da supercriminali che offrono i loro servigi in cambio di notevoli sconti alle loro pene. Ogni componente della squadra ha attaccato un braccialetto carico di esplosivo che, in caso di disobbedienza, causa la morte del disertore.

Con l’uscita di Suicide Squad Kill the Justice League molti fan vedranno uno dei loro desideri esauditi. E voi? Lo preordinerete da Amazon?

