xxxHOLiC: il teaser trailer del live action tratto dal manga delle Clamp

La produzione alle spalle del live action del manga xxxHOLiC ha condiviso un primo teaser trailer dove vengono annunciate anche delle importanti novità legate al cast e al comparto sonoro.

Oltre ai nomi citati qualche giorno fa, questo lungometraggio vedrà la presenza anche di performer del calibro di Daoko (nei panni di Marudashi “Maru”) e di Serena Motola (Morodashi “Moro”).

Per quanto riguarda, invece, la colonna sonora ufficiale, spetterà a Keiichirou Shibuya realizzare delle musiche ad hoc in grado evocare la giusta atmosfera.

Quindi, in attesa di altre novità relative a questa ambiziosa produzione cinematografica, non resta altro da fare che guardare il predetto trailer e rileggere, magari, l’opera delle Clamp.

Il film di xxxHOLiC debutterà, nelle sale cinematografiche nipponiche, il 29 aprile del 2022. La regia è affidata a Mika Ninagawa, mentre la sceneggiatura è di competenza di Erika Yoshida.

Il manga, scritto dalle Clamp, fu serializzato dal 2003 al 2011 sulle pagine dei magazine Weekly Young Magazine e Bessatsu Shonen Magazine. Il successo dell’opera, basato su una trama intrigante e avvincente, condusse poi allo sviluppo di una serie animata di due stagioni e alla realizzazione di diversi progetti multimediali.

Quella che segue è la sinossi di xxxHOLiC Rei, il sequel della prima serie edita, per l’occasione, dalla casa editrice Star Comics in 4 volumi:

Tornano i protagonisti di xxxHOLiC in un sequel acclamato a gran voce dai fan di tutto il mondo… E se i fan chiamano, le CLAMP rispondono! Ritroveremo quindi il giovane Kimihiro Watanuki (in grado di vedere gli spiriti), la bella e maliziosa Yuko Ichihara – che lo tratta alla stregua di uno sguattero – e tutti i bizzarri avventori del negozio del sovrannaturale, a cui se ne aggiungeranno ovviamente di nuovi, pronti a complicare la vita ai nostri amici e a coinvolgerli in nuove, inquietanti e stravaganti avventure!