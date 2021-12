xxxHOLiC: i nuovi attori coinvolti nel live action previsto per il 2022

Per la realizzazione del lungometraggio live action ispirato al manga xxxHOLiC, la produzione coinvolta per l’occasione sta pensando di fare le cose in grande. Difatti, ha annunciato recentemente che Hokuto Matsumura – membro della boy band nipponica SixTONES – e Tina Tamashiro entreranno a far parte del cast.

Le due celebrità impersoneranno, rispettivamente, i ruoli di Shizuka Doumeki e di Himawari Kunogi. Queste scelte, poi, fanno il paio con altre assegnazioni di livello assoluto.

Basti pensare a Ryūnosuke Kamiki, celebre attore e doppiatore giapponese nelle vesti per l’occasione, di Kimihiro Watanuki. Oppure, a Kou Shibasaki, perfomer nipponica a tutto tondo che interpreterà Yūko Ichihara.

La data di uscita del film basato su xxxHOLiC

Il film di xxxHOLiC debutterà, nelle sale cinematografiche nipponiche, il 29 aprile del 2022. La regia è affidata a Mika Ninagawa, mentre la sceneggiatura è di competenza di Erika Yoshida.

Il manga, scritto dalle Clamp, fu serializzato dal 2003 al 2011 sulle pagine dei magazine Weekly Young Magazine e Bessatsu Shonen Magazine. Il successo dell’opera, basato su una trama intrigante e avvincente, condusse poi allo sviluppo di una serie animata di due stagioni e alla realizzazione di diversi progetti multimediali.

Quella che segue è la sinossi di xxxHOLiC Rei, il sequel della prima serie edita, per l’occasione, dalla casa editrice Star Comics in 4 volumi: