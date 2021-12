Excel Saga: un capitolo one shot per il 25° anniversario del manga

Il nuovo numero della rivista giapponese Young King Ours della Shonegahosha – datato gennaio 2022 – ha svelato una piacevole iniziativa che farà la felicità di diversi appassionati di nuova e vecchia generazione.

Per celebrare il venticinquesimo anniversario di Excel Saga, la rivista pubblicherà un capitolo one-shot di 60 pagine. La data di uscita prevista per l’occasione è quella del 28 dicembre del 2021.

Questa nuova avventura della folle creazione di Koushi Rikudou godrà, tra le altre cose, anche di una pagina a colori. Una notizia sensazionale, che lo stesso mangaka ha condiviso attraverso il suo profilo Twitter postando un’immagine, in anteprima, del tutto.

Excel Saga iniziò nel 1996 – sempre sulle pagine di Young King Ours – per poi concludersi, nel 2011, con il ventisettesimo tankobon.

Il manga fu pubblicato anche in Italia da Dynit nel 2001, ma a causa delle scarse vendite fu bruscamente interrotto dopo l’uscita del volume 11.

Per quanto riguarda la serie animata (che fu uno dei titoli di punta dell’Anime Night di MTV), furono realizzati 26 episodi che, ad oggi, sono disponibili sulla piattaforma streaming VVVVID della Dynit.

Un misto tra parodia e satira dove l’imprevedibilità regna sovrana. Pertanto, non resta altro da fare che leggere quanto segue, ovvero la sinossi estratta dal sito ufficiale della piattaforma VVVVID:

L’iperattiva Excel farebbe di tutto pur di compiacere il suo lord, Il Palazzo. L’attraente e algido “Sua Eccellenza Il Palazzo” ha infatti un chiodo fisso: conquistare il mondo! Le (dis)avventure della protagonista la vedranno al fianco della pallida e malaticcia Hyatt.

Più lucida della dinamica Excel, Hyatt è altrettanto inutile al successo delle missioni in quanto tende a morire e tornare in vita nei momenti peggiori. In ogni episodio a Excel e Hyatt viene assegnata una particolare missione per mettere in ginocchio la città di Fukuoka. Peccato che alla fine si ritrovino sempre nei guai…