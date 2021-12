Yashahime Stagione 2 – il numero di episodi

La seconda stagione di Yashahime: Princess Half-Demon, sequel di InuYasha di Rumiko Takahashi, ha debuttato il 2 Ottobre 2021 sia in Giappone sia in simulcast su Crunchyroll anche in Italia.

Il second act è arrivato all’episodio 10, ovvero il 34° in generale, e il profilo Twitter ufficiale dell’anime ha reso noto che questa seconda stagione sarà raccolta in due cofanetti Blu-ray e DVD.

Il primo box raccoglierà gli episodi 25-36, mentre il secondo conterrà le puntate dalla 37 alla 48.

Anche la seconda stagione, dunque, si comporrà di 24 episodi.

"Yashahime: Princess Half-Demon" Blu-ray & DVD box volumes 3 & 4 have been listed confirming season 2 will have 24 episodeshttps://t.co/RhskYri3w8 — A.I.R (Anime Intelligence (and) Research) (@AIR_News01) December 4, 2021

Crunchyroll presenta così Yashahime: Princess Half-Demon:

Ambientato nell’epoca feudale giapponese, le gemelle per metà demone, Towa e Setsuna, sono state divise da un incendio nella foresta.

Towa, mentre cercava disperatamente la sorella minore, si avventura in un tunnel misterioso che la trasporta nel Giappone contemporaneo dove viene trovata e allevata dal fratello di Kagome Higurashi, Sota, e la sua famiglia. Dieci anni dopo si riapre il tunnel che connette le due ere, permettendo a Towa di riabbracciarsi con Setsuna, ormai una cacciatrice di demoni che lavora per Kohaku.

Ma Towa rimane scioccata nello scoprire che Setsuna sembra aver perso ogni ricordo della sua sorella maggiore.

Una volta incontrata Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, le tre giovani ragazze viaggiano attraverso le due ere in un avventura volta a riottenere il passato perduto.

Ricordiamo che un adattamento manga a cura di Takashi Shiina, autore noto per Ghost Sweeper Mikami e Zettai Karen Children, è in corso su Shonen Sunday S di Shogakukan dal 25 Settembre 2021.

Edizioni Star Comics ha recentemente lanciato la Wide Edition di InuYasha, mentre Dynit sta pubblicando l’anime di InuYasha per la prima volta in Blu-ray.