Appare-Ranman!: in arrivo la conclusione del manga

Il numero del mese di gennaio del 2022 del magazine Young Ace di Kadokawa annuncia che il manga di Appare-Ranman! si concluderà il 4 gennaio.

I volumi 2 e 3 dell’opera usciranno in Giappone, in contemporanea, il 28 dicembre del 2021. Il rilascio in tal senso fu preannunciato dalla stessa rivista che sottolineò che sarebbero stati dei tankobon che avrebbero avvicinato il lettore di turno verso il culmine delle vicende proposte.

Il primo volume, invece, fu pubblicato nel mese di settembre del 2020. Il character design del manga è rifinito, per l’occasione, da Ahndongshik.

La serie animata di Appare-Ranman!

La trasposizione animata dell’opera in questione gode della pianificazione di Takeshi Kikuchi (HaruChika, Brave Witches) e Daijou Kudou.

La serie, invece, è diretta e si avvale della sceneggiatura di Masakazu Hashimoto (che ha già diretto alcuni film di Crayon Shin-chan, Tari Tari e Soul Eater NOT!).

L’adattamento in lingua italiana

Recentemente, Yamato Video ha annunciato il doppiaggio in italiano dell’anime di Appare-Ranman!. Una proposta di tutto rispetto per un titolo che ha un seguito piuttosto nutrito.

Si ricorda che, ancor prima, la casa editrice milanese aveva provveduto con la trasmissione, in streaming, degli episodi sottotitolati. A seguire, la sinossi di presentazione dell’opera illustrata sino ad ora per farsi un’idea della trama: