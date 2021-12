Il magazine nipponico Monthly Flowers annuncia il nuovo one shot del popolare shojo manga Fushigi Yugi

Fushigi Yugi: un nuovo one shot previsto per il 2022

L’ultimo numero del magazine Monthly Flowers della Shogakukan ha annunciato che il popolare manga di Yuu Watase, Fushigi Yugi, farà il suo ritorno con un one shot. La pubblicazione in tal senso è prevista per il 28 settembre 2022 all’interno della stessa rivista.

Qualche anno fa (per la precisione, nel 2017) Yuu Watase diede il via alla pubblicazione di Fushigi Yūgi: Byakko Senki. Purtroppo, a causa delle condizioni di salute alquanto precarie dell’autrice, questa serie si è fermata dopo appena un anno. Le probabilità legate ad una sua eventuale ripresa editoriale risultano, ora come ora, alquanto scarse.

Fushigi Yugi: una pubblicazione discontinua

Nel 2015, la mangaka pubblicò un altro one shot di 51 pagine che svelò ulteriori sfaccettature sulla storia principale. Ad ogni modo, la periodicità a dir poco altalenante delle sue iniziative editoriali certifica una forma fisica davvero preoccupante, che la stessa autrice ha sottolineato più volte affermando di voler trovare una soluzione efficace il prima possibile.

Fushigi Yugi fu serializzato sulla rivista Shojo Comic della Shogakukan tra il 1992 e il 1996 per poi essere raccolto all’interno di 18 tankobon. La pubblicazione del manga in questione in Italia fu affidata alla divisione Planet Manga di Panini Comics, che se ne occupò tra il 2001 e il 2004 riscontrando, tra l’altro, un gran consenso da parte dei lettori.

Anime, OAV e tanti fan al seguito

L’enorme successo dell’opera ispirò anche la realizzazione di svariati OVA e di una trasposizione animata giunta in Italia attraverso il lavoro di Dynit. Inoltre, i 12 episodi che compongono l’anime erano presenti, fino a qualche tempo fa, all’interno del catalogo multimediale della piattaforma Crunchyroll.

Insomma, una vera e proprio opera d’arte classificabile come punto di riferimento per tutti gli appassionati del genere shojo (e non solo); senza escludere, ovviamente quei lettori che non disdegnano quelle variazioni sul tema legate soprattutto al fantasy e che desiderano leggere qualcosa di originale.