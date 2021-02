Ammirate i personaggi di One Piece in versione Shojo! Il numero di marzo della rivista shojo Ribon, pubblicata da Shueisha, è stato pubblicato ieri, 3 febbraio. La particolarità di questa uscita è un progetto di collaborazione tra la rivista e One Piece di Eiichiro Oda. Scopriamone insieme i dettagli.

One Piece X Ribon – i dettagli dei mangaka e le loro illustrazioni

La copertina del volume in stile (Ribon Mascot Comics) riporta alcune illustrazioni di Luffy, Kid, Law, Zoro e altri personaggi disegnati da Eiichiro Oda nell’angolo delle domande e delle risposte dei lettori “SBS” La copertina incorpora alcuni elementi di One Piece anche sul dorso e sul restro:

Questa collaborazione sta avendo luogo come parte della campagna “ONE PIECE 1000 LOGS” per celebrare la svolta dei 1000 capitoli di One Piece. Come appendice, 11 autori serializzati su Ribon hanno disegnato un totale di 11 personaggi familiari come Nami, Robin, Bibi e Yamato, che è apparsa per la prima volta a Wano: Ecco un elenco dei personaggi femminili di One Piece e degli 11 mangaka che li hanno ritrati: Charlotte Pudding disegnata da Kokoro Otomezaka (Tea Time ni Mahou o Kakete)

Yamato disegnata da Honoka Kinoshita (Hatsukoi to Taiyou)

Shirahoshi disegnata da Minori Kurosaki (Buddy Go!)

Tashigi disegnata da Mizuka Yuzuhara (Nanairo Kakumei)

Boa Hancock disegnata da Emi Ishikawa (Scary Lessons)

Nami disegnata da Mayu Murata (Honey Lemon Soda)

Nico Robin disegnata da Nana Haruta (Stardust Wink)

Vivi disegnata da Mayu Sakai (Sugar Soldier)

Perona disegnata da Noriko Asaka (Kyuuketsuki to Bara Shoujo)

Reiju Vinsmoke disegnata da Karin Nanakawa (Haru ni Kiss)

Koala disegnata da Miya Tashiro (Doku to Hanamichi)

Infine, ecco una belissima illustrazione di Nami realizzata da Mayu Murata:

La tiratura cumulativa di Honey Lemon Soda di Maya Murata serializzata nella stessa rivista ha superato i 5 milioni di copie, compresa la versione digitale. Un film live-action con Raoul ( Snow Man ) e Ai Yoshikawa uscirà il 9 luglio 2021.

