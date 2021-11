Eternals – trapela la data di arrivo su Disney+

Il film Eternals di Chloé Zhao e Marvel Studios, basato sui personaggi di Jack Kirby, ha debuttato nei cinema italiani il 3 Novembre scorso e qui potete rileggere la nostra recensione.

È il 26° lungometraggio del Marvel Cinematic Universe e il terzo film della Fase Quattro.

Il cast include Gemma Chan nel ruolo di Sersi, Richard Madden nella parte di Ikaris, Kumail Nanjiani nel ruolo di Kingo, Lia McHugh nella parte di Sprite, Brian Tyree Henry nel ruolo di Phastos, Lauren Ridloff nella parte di Makkari, Barry Keoghan nel ruolo di Druig, Don Lee nella parte di Gilgamesh, Salma Hayek nel ruolo di Ajak, Angelina Jolie nella parte di Thena e Kit Harington nel ruolo di Dane Whitman.

Il film, secondo quanto raccolto dai redattori di Streaming Guider, arriverebbe su Disney+ il 12 Gennaio 2022 rispettando quindi i 45 giorni di distanza minima dall’uscita nelle sale.

Marvel Studios “Eternals” dà il benvenuto ad una nuovissima ed entusiasmante squadra di supereroi nel Marvel Cinematic Universe. Il racconto epico, che copre migliaia di anni, presenta un gruppo di eroi immortali costretti ad uscire dall’ombra per unirsi e combattere il nemico più antico dell’umanità, i Devianti.

Il prossimo appuntamento con un film Marvel al cinema è Spider-Man: No Way Home, in arrivo il 15 Dicembre:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.