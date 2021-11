Spider-Man: No Way Home – nuova data di uscita e nuovo poster

Vi avevamo riportato che Spider-Man: No Way Home avrebbe debuttato in Italia il 16 Dicembre 2021 solo al cinema.

Sony Pictures Italia ha reso noto che nel nostro Paese il film sull’amichevole Uomo Ragno di quartiere arriverà il 15 Dicembre 2021, sempre solo al cinema.

Di seguito il nuovo poster:

Spider-Man No Way Home, basato sui personaggi dei fumetti Marvel Comics di Stan Lee e Steve Ditko, è diretto da Jon Watts e scritto da Chris McKenna & Erik Sommers.

I produttori sono Kevin Feige e Amy Pascal, mentre i produttori esecutivi sono Louis D’Esposito, Victoria Alonso, JoAnn Perritano, Rachel O’Connor, Avi Arad e Matt Tolmach.

Il cast principale include Tom Holland (Peter Parker), Zendaya (MJ), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Jon Favreau (Happy), Jacob Batalon (Ned) e Marisa Tomei (Zia May).

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Oltre a Doctor Octopus (Alfred Molina da Spider-Man 2) ed Electro (Jamie Foxx da The Amazing Spider-Man 2), nel film potrebbero tornare Green Goblin e Sandman.

