Assassin’s Creed Valhalla Blood Brothers annunciato da Planet Manga

Il manhua Assassin’s Creed Valhalla Blood Brothers di Feng Zi Su, basato sul videogame Ubisoft, uscirà in Italia per Planet Manga.

Come si legge nell’annuncio della pagina Facebook ufficiale della linea manga di Panini il volume unico arriverà a Gennaio 2022.

Sul numero 363 del catalogo Anteprima di Pan Distribuzione troveremo tutti i dettagli dell’edizione:

TERZO E ULTIMO ANNUNCIO DELLA SETTIMANA per quanto riguarda le novità in arrivo a gennaio 2022!

866 d.C.: i fratelli Ulf e Björn partono per l’Inghilterra inseguendo il loro sogno di gloria. Maggiori dettagli li troverete su Anteprima 363!

Assassin’s Creed Valhalla è uscito nel Novembre 2020 per Google Stadia, PC Windows, PlayStation 4 e PS5, Xbox One e Xbox Series X/S:

È il nono secolo D.C. Le guerre e le carestie che assediano la Norvegia spingono eivor, un guerriero vichingo, a guidare il suo clan di norreni attraverso il gelido mare del Nord per raggiungere le prosperose terre dei frammentati regni d’Inghilterra. La loro missione è trovare un nuovo luogo da chiamare casa, qualsiasi sia il prezzo da pagare.

In Assassin’s Creed Valhalla vesti i panni di eivor, un coraggioso guerriero vichingo cresciuto ascoltando racconti di gloriose battaglie del passato. Esplora un mondo aperto, misterioso e spettacolare che si dispiega sul brutale sfondo degli anni oscuri d’Inghilterra. Villaggi nemici da razziare, un insediamento da espandere, potere politico da accrescere: fai quanto serve per conquistare un posto tra gli dei, nel valhalla.

QUI gli ultimi annunci Planet Manga.