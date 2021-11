Si ricorda il giorno in cui Will è scomparso nel Sottosopra.

Stranger Things 4 – il teaser trailer Benvenuti in California

Netflix ha pubblicato un nuovo teaser trailer di Stranger Things 4 in occasione del giorno dedicato alla serie cult dei Duffer Brothers.

Il 6 Novembre 1983 è infatti il giorno in cui Will è scomparso e il servizio video ha diffuso il video Benvenuti in California.

La nuova stagione sembra prendere il via a ridosso delle vacanze di Primavera, di seguito il video:

In Stranger Things 4 un nuovo orrore inizia a salire in superficie, un orrore a lungo sepolto che collega ogni cosa.

Il primo episodio si intitola Chapter One: The Hellfire Club ed è scritto dai Duffer Brothers.

I Duffer Brothers sono produttori esecutivi della serie con Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment e Iain Paterson.

Il cast principale include Winona Ryder, Millie Bobby Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson, Cary Elwes, Jake Busey, Maya Thurman-Hawke e Levon Thurman-Hawke.

Al cast principale delle stagioni precedenti, nei nuovi episodi di Stranger Things 4 troveranno spazio: