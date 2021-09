Netflix Italia – disponibili i primi 5 videogiochi

Netflix Italia ha annunciato che da Martedì 28 Settembre sono disponibili 5 videogiochi:

Il gigante dello streaming spiega inoltre che questo servizio non ha nessuna pubblicità, nessun pagamento in app e che i giochi sono inclusi con l’abbonamento Netflix.

I titoli al momento disponibili sono:

Shooting Hoops

Card Blast

Crea una mano vincente, ad esempio con un full, in questa frenetica esperienza di poker a ritmo serrato perfetta per i giocatori occasionali. Card Blast è un entusiasmante gioco di carte che richiede abilità e un pizzico di fortuna. I giocatori devono salvare varie carte da un nastro trasportatore in movimento e posizionarle su una delle tre file per creare mani vincenti prima che siano fatte a pezzi. Sfrutta le potenti abilità Boost per ottenere punteggi più alti e scalare la classifica. Supera una serie di scenari impegnativi in un divertente percorso single-player o sfida altri giocatori in diversi eventi per ottenere la supremazia nelle leaderboard.