Stranger Things, la serie cult ideata dai Duffer Brothers per Netflix, sta per tornare con l’attesa stagione 4.

La nuova stagione non ha ancora una data di uscita, tuttavia in una recente video call con i fan Finn Wolfhard (Mike) ha detto che se tutto andrà per il verso giusto i nuovi episodi dovrebbero arrivare nel corso del 2022 — tre anni dopo la stagione precedente.

Stranger Things 4 i nuovi membri del cast

I nuovi attori entrati nel cast di Stranger Things 4 sono:

Robert Englund (A Nightmare on Elm Street) nel ruolo di Victor Creel, un uomo rinchiuso in un ospedale psichiatrico per aver commesso un omicidio efferato negli Anni 50;

(A Nightmare on Elm Street) nel ruolo di Victor Creel, un uomo rinchiuso in un ospedale psichiatrico per aver commesso un omicidio efferato negli Anni 50; Jamie Campbell Bower (Harry Potter) nel ruolo di Peter Ballard, portantino premuroso stufo delle brutalità di cui è testimone nell’ospedale psichiatrico in cui lavora;

(Harry Potter) nel ruolo di Peter Ballard, portantino premuroso stufo delle brutalità di cui è testimone nell’ospedale psichiatrico in cui lavora; Tom Wlaschiha (Jaqen H’Ghar in Game of Thrones) nella parte di Dmitri, una guardia russa che fa amicizia con Hopper;

(Jaqen H’Ghar in Game of Thrones) nella parte di Dmitri, una guardia russa che fa amicizia con Hopper; Eduardo Franco (Booksmart) nella parte di Argyle, il nuovo miglior amico di Jonathan che fa consegne a domicilio per il Surfer Boy Pizza;

(Booksmart) nella parte di Argyle, il nuovo miglior amico di Jonathan che fa consegne a domicilio per il Surfer Boy Pizza; Joseph Quinn (Catherine the Great) nel ruolo di Eddie Munson, capo del club ufficiale di Dungeons & Dragons della Hawkins High chiamato Hellfire Club;

(Catherine the Great) nel ruolo di Eddie Munson, capo del club ufficiale di Dungeons & Dragons della Hawkins High chiamato Hellfire Club; Nikolaj Djuricko nel ruolo di Yuri, imprevedibile trafficante;

nel ruolo di Yuri, imprevedibile trafficante; Mason Dye nella parte di Jason Carver, ricco sportivo il cui mondo perfetto inizia ad andare in fumo di fronte al nuovo male;

nella parte di Jason Carver, ricco sportivo il cui mondo perfetto inizia ad andare in fumo di fronte al nuovo male; Sherman Augustus nella parte del Lt. Colonel Sullivan, un uomo che crede di sapere come fermare il male a Hawkins una volta per tutte.

A proposito di Stranger Things Stagione 4

Nella stagione 4 di Stranger Things un nuovo orrore inizia a salire in superficie, un orrore a lungo sepolto che collega ogni cosa.

Il primo episodio si intitola Chapter One: The Hellfire Club ed è scritto dai Duffer Brothers.

I Duffer Brothers sono produttori esecutivi della serie con Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment e Iain Paterson.

Il cast principale include Winona Ryder, Millie Bobby Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson, Cary Elwes, Jake Busey, Maya Thurman-Hawke e Levon Thurman-Hawke.

