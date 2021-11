Black Clover 312 – Black Bulls riuniti

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU BLACK CLOVER 312.

I Black Bulls raggiungono Morris e salvano Lotus. Dante ha riferito a Morris che tra i Black Bulls ci sono dei Maghi Arcani. I Black Bulls rivogliono i loro capitano. Gray possiede la magia di Trasmutazione e Gauche la aiuta con la sua Magia degli Specchi. Morris usa la Magia della Gravità per fermarli. Henry non riesce a far avanzare la base dei Black Bulls, ma Gordon lo aiuta. Dopo essersi allenato per sei mesi, adesso riesce a trasformare le maledizioni in potere. Riescono a contrastare la Magia di Gravità. Morris afferma di essere su un altro livello rispetto agli altri ed è lui l’ultimo portatore demoniaco. All’improvviso tutti i restanti membri dei Black Bulls, che hanno già affrontato altri scontri, si uniscono al combattimento. Vogliono riavere il loro capitano Yami a qualsiasi costo.

IL MANGA

Black Clover è un manga shonen di genere fantasy, azione e commedia, scritto e disegnato da Yuki Tabata. Il manga ha cominciato la serializzazione su Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 16 febbraio 2015.

In Italia è pubblicato da Planet Manga, che attualmente ha pubblicato 28 volumi:

Asta e Yuno sono stati abbandonati da neonati nello stesso giorno presso la stessa chiesa, e son da allora divenuti inseparabili. Fin da bambini si son promessi che avrebbero lottato con tutte le loro forze per poter diventare il prossimo Wizard King. Una volta cresciuti però, la differenza di capacità tra loro è diventata evidente: mentre Yuno si dimostra molto abile in campo magico, con un potere e controllo incredibili, Asta non è proprio in grado di usare la magia. In un mondo dove la magia è tutto e le abilità fisiche sono nulla, Asta si è allenato ogni giorno per poter realizzare anche solo l’incantesimo più semplice, ma senza alcun risultato. Un giorno però, quando Yuno si trova in difficoltà e viene catturato da un cavaliere magico ormai decaduto, ecco che si risvegliano i misteriosi poteri magici di Asta…

