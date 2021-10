Black Clover 311 – La Sconfitta della Triade Oscura

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU BLACK CLOVER 311.

Termina lo scontro tra Yuno e Zeno, che vede come vincitore il principe del Regno di Spade. Zeno gli chiede qual è la differenza tra loro due, ma Yuno non sa rispondere e ripensa alla promessa che ha fatto con Asta. Nacht rivela agli altri della vittoria di Yuno, ora tutti i membri della Triade Oscura sono stati sconfitti, ma purtroppo il Qliphot non si è fermato. Nel Regno di Clover, l’Imperatore Magico è molto teso e prevede che qualcosa di terribile sta per accadere.

Si passa allo scontro tra Morris e Dorothy, quest’ultima viene facilmente sconfitta. Morris rivela che la Triade Oscura non è necessaria per l’avvento del Qliphot, sono sufficienti Yami e Vengeance. Morris ha un contratto con Lucifero e non appena si aprirà il secondo cancello potrà uscire. Lotus Whomalt ha provato a fermare Morris ma non ci è riuscito, ormai spera solo di tornare vivo dalla propria famiglia, ma dei demoni lo attaccano. All’improvviso Vanessa, Gordon, Gray, Gauche ed Henry fanno irruzione sul campo di battaglia. Sono pronti a combattere per riprendersi il capitano Yami.

