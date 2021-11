Le uscite manga Magic Press di Novembre 2021 vedono il debutto di 8 Guerrieri – Dick Fight Island per la linea yaoi 801 e de Il Metodo Azato+ per la linea hentai Black Magic.

Proseguono Finder, Skip Beat e Redo of Healer.

A seguire tutte le uscite Magic Press di Novembre 2021, qui gli ultimi annunci.

Le uscite manga Magic Press di Novembre 2021

801

8 Guerrieri vol. 1

Autrice: Ike Reibun

Uscita: 4 novembre 2021

Ogni quattro anni in un arcipelago tropicale si tiene un torneo: otto guerrieri combattono per stabilire chi governerà quelle torride isole. Ogni rappresentante deve armare e proteggere al meglio la sua “spada” per uscire vincitore da questa incredibile gara di resistenza: il trono spetta infatti al combattente che… verrà per ultimo!

Chi è destinato a diventare re?

Finder 9: Batticuore nel mirino – Edizione deluxe

Autrice: Ayano Yamane

Uscita: 4 novembre 2021

Black Sun vol. 2

Autrice: Uki Ogasawara

Uscita: 4 novembre 2021

Shojo

La principessa sacrificale e il re delle bestie vol. 2

Autore: Yu Tomofuji

Uscita: 11 novembre 2021

Skip Beat! vol. 8

Autore: Yoshiki Nakamura

Uscita: 11 novembre 2021

MX

Redo of healer vol. 4

Autori: Rui Tsukiyo, Soken Haga

Uscita: 11 novembre 2021

Black Magic

Il metodo Azato +

Autori: Michiking

Uscita: 18 novembre 2021

Dopo il best seller “D/s Extasy”, Michiking, uno degli autori più apprezzati dell’erotismo nipponico, torna nella collana Black Magic con una nuova piccantissima raccolta di storie brevi.