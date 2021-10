Star Comics comunica altri ritardi nelle uscite

Star Comics ha comunicato altri ritardi per alcune delle prossime uscite manga.

Gli altri titoli Star Comics che slitteranno rispetto alla data di uscita prevista sono:

THE SECOND GOLDFISH

di panpanya

Slitta al 12 Gennaio 2022.

La piccola protagonista dei nuovi episodi firmati “panpanya” indaga alcuni aspetti della quotidianità che siamo abituati a dare per scontati, scoprendo ad esempio che le regole di un gioco semplicissimo come il nascondino possiedono un senso profondo, che l’esigenza di fare ordine dentro casa si scontra con quella di conservare ricordi preziosi, o che esiste una precisa catena produttiva dietro il commercio degli amuleti sacri.

La quarta uscita di panpanya works ci accompagna anche stavolta alla scoperta della poesia che si cela nei paradossi della realtà!

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 33

Slitta al 23 Febbraio 2022.

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE – TRIBUTE EDITION 2

Passa al 23 Marzo 2022.

Tornano finalmente alla ribalta le mitiche avventure di Sanpei, il giovane e intrepido pescatore che con la sua viscerale passione ittica ha contagiato orde di ragazzini negli anni Ottanta e Novanta, portandoli a trascorrere interi pomeriggi con la canna da pesca in mano!

Per commemorare il primo anniversario della scomparsa del maestro Yaguchi, le peripezie di Sanpei rivivranno in un’edizione nuova di zecca, con nuove avventure in volumi di grande formato corredati da pagine a colori.

Un personaggio intramontabile per lettori della vecchia e della nuova guardia!

LO SFIGATTO – A NEW FLOP – NEKONAUGHEY 4

Slitta al 22 Agosto 2022.

È successo a tutti noi, almeno una volta, ma più probabilmente ogni volta: ricette che non riescono, lattine che non si aprono, linguette che si strappano, azioni di tutti i giorni che proprio non ne vogliono sapere di riuscire come si deve. Possiamo reagire arrabbiandoci come Paperino… oppure manifestando pacatamente una tristezza sommessa come Lo Sfigatto, il paffuto e adorabile micione che ha letteralmente conquistato l’Asia!