Le uscite Star Comics del 29 Ottobre 2021 includono il debutto di InuYasha Wide Edition, de Le Ricette Piratesche di Sanji e dei boys’ love On of Off e One Room Angel.

Prosegue Sweet Paprika, anche in edizione Hot, e arriva la celebration edition di One Piece 99.

Di seguito le uscite Star Comics del 29 Ottobre 2021, qui quelle del 27 Ottobre.

Le uscite Star Comics del 29 Ottobre 2021

ONE PIECE – LE RICETTE PIRATESCHE DI SANJI

Eiichiro Oda, Nami Iijima, Sanji

18,2×25,7, B, colore, 96 pp, con sovraccoperta, € 19,90

ONE PIECE 99 CELEBRATION EDITION

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta in pvc, con mini poster interno e maxi poster allegato, € 6,90

ONE PIECE 99

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,30

Anche in edicola

ONE ROOM ANGEL

Harada

12,8×18, B, b/n, 240 pp, con sovraccoperta, € 7,50

ONE ROOM ANGEL ANGELIC EDITION

Harada

12,8×18, B, b/n, 240 pp, con sovraccoperta, con postcard e sagome stand up, € 10,90

INUYASHA WIDE EDITION 1

Rumiko Takahashi

14,5×21, B, b/n e col., 352 pp, cover con alette, € 9,95

ON OR OFF 1

A1

15×21, B, colore, 288 pp, con sovraccoperta, € 13,90

CONTENUTI ESPLICITI

ON OR OFF 1 Con 3 cartoline e 1 set di stickers

A1

15×21, B, colore, 288 pp, con sovraccoperta, € 13,90

CONTENUTI ESPLICITI

Tiratura limitata in fumetteria, libreria, store online

SHAMAN KING FINAL EDITION 15

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 192 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

HITORIJIME MY HERO 8

Memeco Arii

12,8×18, B, b/n e col., 176 pp, con sovraccoperta, € 6,50

DR.STONE 17

Riichiro Inagaki, Boichi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Anche in edicola

WORLD TRIGGER 23

Daisuke Ashihara

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,30

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 5

Gosho Aoyama

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

SWEET PAPRIKA 2

Mirka Andolfo

15×21, C, bicromia, 112 pp, € 11,90

HOT PAPRIKA 2

Mirka Andolfo

15×21, C, bicromia, 112 pp, € 11,90

SCP EXTRA 21

IL MURO 3 HOMO HOMINI SPES

Mario Alberti, da un’idea di Antoine Charreyron

21×28, C, colore, 64 pp, € 13,90