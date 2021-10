Tra le uscite manga Star Comics del 27 Ottobre 2021 troviamo il primo numero di Mashle, il nuovo shonen fantasy di Hajime Komoto.

A seguire tutte le uscite manga Star Comics del 27 Ottobre 2021, qui gli ultimi aggiornamenti sui ritardi di alcune prossime novità.

Le uscite manga Star Comics del 27 Ottobre 2021

TARGET 113

MASHLE 1

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, 224 pp, € 4,50

Siamo nel mondo della magia, dove chiunque possiede poteri magici e questi ultimi sono il motore di ogni attività.

Il segreto del giovane Mash, che in una foresta lontana dalla civiltà si trasforma in un mostro dell’allenamento muscolare, è che è nato privo di magia, e non è assolutamente in grado di praticare incantesimi.

Quando questa verità nascosta viene scoperta, la sua vita cambia totalmente: per preservare la sua incolumità e quella del padre adottivo, il ragazzo si vede costretto a iscriversi alla più prestigiosa accademia di magia, puntando a diventare il nuovo “Illuminato Divino”, lo stregone dell’anno!

Si alza il sipario su questo fantasy anomalo in cui muscoli allenati, forza fisica e… tanta imprevedibile astuzia polverizzano qualunque incantesimo!

MASHLE 1 MAGIC EDITION

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, 224 pp, con sovraccoperta, € 6,50

Per il primo volume è prevista anche un’edizione a tiratura limitata con una speciale Variant Cover! Cosa aspettate a prenotarla?!

Disponibile in libreria, fumetteria e store online a tiratura limitata.

TURN OVER 253

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 30

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 30 LIMITED EDITION 30 ARTS COLLECTION

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 8,90

SUPER DRAGON BALL HEROES – UNIVERSE MISSION!! 2

Yoshitaka Nagayama

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con alette, € 4,50

STORIE DI KAPPA 308

L’INNOMINABILE SORELLA 5

Iida Pochi.

12,8×18, B, b/n e colore, 144 pp, con sovraccoperta, € 5,90

AMICI 282

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN 4

Keiko Iwashita

11,5×17,5, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,50

GHOST 196

MARS NEW EDITION 7

Fuyumi Soryo

12,4×18, B, b/n, 336 pp, con sovraccoperta, € 8,00

MANHWA 76

TOWER OF GOD 3

SIU

15×21, B, colore, 280 pp, con sovraccoperta, € 12,90