La conferenza con gli annunci Planet Manga di Lucca Comics 2021 è in corso di trasmissione in diretta sui canali social dell’editore.

Possiamo guardarla di seguito e scoprire insieme gli annunci Planet Manga di Lucca Comics 2021.

Aspettando gli annunci Planet Manga di Lucca Comics 2021

In attesa della conclusione della conferenza che svela gli annunci Planet Manga di Lucca Comics 2021, riepiloghiamo le ultime novità autunnali di Planet Manga:

La vita non è facile se sei ricercato da mezzo universo perché le tue ossa possono esaudire qualsiasi desiderio, perfino quello di diventare il dominatore assoluto di ogni cosa. La tua sola speranza? Trovare chi ti ha fatto tutto questo! La prima novità tra i titoli proposti è Dai Dark, un viaggio nelle tenebre dello spazio profondo tinto di horror e dark humor, ideato dal maestro Q Hayashida.

Dai Dark 1 è disponibile anche in pack insieme alla versione con cover variant di Dorohedoro 1, l’avventura folle e visionaria realizzata da Hayashida e di recente trasposta nella celebre serie animata trasmessa su Netflix.

Un vero hero ogni volta che entra in azione ci mette la faccia, ma come fare se sei un asociale super-timido che non sopporta di stare in mezzo alla gente?! Preparatevi a combattimenti, crisi di identità e a un messaggio che va dritto al cuore! Arriva sugli scaffali anche Shy di Bukimi Miki, un nuovo action hero manga che promette di scalare le classifiche dei preferiti tra i lettori.

Per i fan di L’Attacco dei Giganti, Planet Manga propone due bundle imperdibili per celebrare con stile il gran finale di una delle opere più importanti del fumetto nipponico.

Il primo comprende L’Attacco dei Giganti 34, ultimo volume dell’opera, proposto in edizione con cover variant e abbinato al booklet Beginning, che presenta i primi due capitoli del manga come furono originariamente pensati dal creatore Hajime Isayama prima di essere proposti alla casa editrice. In omaggio anche un’esclusiva cartolina.

L’ultimo numero, con copertina regular, è anche disponibile in un secondo pack contenente il quinto appuntamento di L’Attacco dei Giganti – Short Stories, che raccoglie più di venti storie brevi con protagonisti i personaggi del manga.

Le novità manga autunnali non finiscono qui! Ad attendere i lettori altre uscite interessanti, come il cofanetto di RWBY – Official Manga Anthology, che raccoglie quattro volumi sul manga nato dalla webserie americana e diventata poi un successo internazionale. Uno scrigno di storie su Ruby, Weiss, Blake e Yang firmate da artisti innamorati della saga. I quattro volumi, ognuno dei quali dedicato a una protagonista del team RWBY, sono sia acquistabili singolarmente, che disponibili all’interno del cofanetto che raccoglie la miniserie completa.