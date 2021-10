Le uscite Planet Manga del 28 Ottobre 2021 vedono la conclusione de L’Attacco dei Giganti e il debutto di Dai Dark, dall’autrice di Dorohedoro.

A seguire tutte le uscite Planet Manga del 28 Ottobre 2021, qui le prossime novità.

Le uscite Planet Manga del 28 Ottobre 2021 – novità

Dai Dark 1

Q Hayashida

7,50 €

La vita non è facile se sei ricercato da mezzo universo perché le tue ossa possono esaudire qualsiasi desiderio, perfino quello di diventare il dominatore assoluto di ogni cosa. La tua sola speranza? Trovare chi ti ha fatto tutto questo!

Bundle Dai Dark 1 + Dorohedoro 1 Variant

Q Hayashida

15,00 €

RWBY – Official Manga Anthology 1 Red Like Roses

AA.VV.

9,90 €

RWBY – Official Manga Anthology 2 Mirror Mirror

AA.VV.

9,90 €

RWBY – Official Manga Anthology 3 From Shadow

AA.VV.

9,90 €

RWBY – Official Manga Anthology 4 I Burn

AA.VV.

9,90 €

RWBY Official Manga Anthology – Cofanetto

39,60 €

Uno scrigno di storie su Ruby, Weiss, Blake e Yang firmate da artisti innamorati della saga. Quattro volumi acquistabili a sé e disponibili all’interno del cofanetto che raccoglie la miniserie completa, ognuno dei quali dedicato a una protagonista del team RWBY!

Shy 1

Bukimi Miki

4,90 €

Un vero hero ogni volta che entra in azione ci mette la faccia, ma come fai se sei un asociale super-timido che non sopporta di stare in mezzo alla gente?! Preparatevi a combattimenti, crisi di identità e a un messaggio che va dritto al cuore!

Le uscite Planet Manga del 28 Ottobre 2021 – serie in corso

L’Attacco dei Giganti 34

Hajime Isayama

4,90 €

L’Attacco dei Giganti 34 Bundle “Short Stories 5”

Hajime Isayama

7,90 €

L’Attacco dei Giganti 34 Bundle “Beginning”

Hajime Isayama

14,90 €

L’Usuraio 31

Shohei Manabe

6,00 €

Giant Killing 49

Tsujitomo, Masaya Tsunamoto

5,50 €

Zone-00 18

Kiyo Qjo

9,90 €

Bleach 44

Tite Kubo

4,90 €

Bleach 46

Tite Kubo

4,90 €

City Hunter XYZ 4

Tsukasa Hojo

15,00 €

Un Marzo da Leoni 5

Chica Umino

7,00 €

Un Marzo da Leoni 6

Chica Umino

7,00 €

Il Mondo di Naruto – La Guida Ufficiale al Manga 2

Masashi Kishimoto

9,90 €

Naruto – La Leggenda dei Ninja Puri

Masashi Kishimoto

12,90 €

Boruto – Naruto Next Generations 13

Ukyo Kodachi, Mikio Ikemoto

4,90 €

Ghost Inn – La Locanda di Yuna 24

Tadahiro Miura

4,90 €

Chainsaw Man 7

Tatsuki Fujimoto

4,90 €

Otaku Teacher 23

Takeshi Azuma

6,00 €

Triage X 22

Shouji Sato

7,90 €

Vagabond Deluxe 9

Takehiko Inoue

7,00 €