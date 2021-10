Le uscite Planet Manga di Dicembre 2021 sono online sul sito web di Panini.

Tra le novità del mese due titoli annunciati nei giorni scorsi e la terza light novel di Black Clover.

Di seguito novità, serie in corso e ristampe in arrivo a Dicembre per Planet Manga.

Le uscite Planet Manga di Dicembre 2021 – Novità

MORIARTY THE PATRIOT 1 DISCOVERY EDITION

Autori: Ryosuke Takeuchi, Hikaru Miyoshi

2 dicembre • 11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 1,00

Riedizione con nuova copertina del primo volume della serie basata sui racconti di Sir Arthur Conan Doyle.

MORIARTY THE PATRIOT 14 VARIANT

Autori: Sir Arthur Conan Doyle, Ryosuke Takeuchi, Hikaru Miyoshi

Dicembre • 11,5×17,5, B. con alette, 224 pp., b/n • Euro 7,00

TOUCH ME! 1 (DI 2)

Autore: Yoshimi Touda

Dicembre • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00

La promessa di un incontro. Un desiderio che scorre caldo sulla pelle e la voglia incontrollabile di stare insieme, sentirsi.

Comincia quasi per gioco la storia di Niimi e Sawane, fra i corridoi della scuola, in un nuovo e travolgente boys’ love.

I NUOVI VIAGGI DI EMANON – ENCORE

Autori: Shinji Kajio, Kenji Tsuruta

Dicembre • 14,5×20, B., 224 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90

La storia di Emanon rivela il mistero della sua prodigiosa memoria: quella della vita, del mondo, di ogni cosa. In viaggio attraverso i secoli, in una rinascita perpetua, la protagonista racconta di sé e dei suoi incontri nel cammino sulla Terra.

BLACK CLOVER – IL LIBRO DI YUNO

Autori: Yûki Tabata, Johnny Onda

Dicembre • 11,5×17,5, B., b/n e col., con sovraccoperta Euro 12,90

Al centro della narrazione la quotidianità e le battaglie di Yuno, il mago dell’Alba Dorata. I legami e la determinazione del ragazzo sono messi alla prova, mentre la pace del Regno di Clover è minacciata da un oggetto magico proibito: il “Peccato Originale”.

Le uscite Planet Manga di Dicembre 2021 – In corso

20th CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION 2

Autore: Naoki Urasawa

Dicembre • 15×21, B., 418 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90

DAI DARK 2

Autore: Q-Hayashida

Dicembre • 13×18, B., 192 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

PLANET OF THE FOOLS 2

Autore: Hiroki Endo

Dicembre • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

SHY 2

Autore: Bukimi Miki

16 dicembre • 11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

BEASTARS 22 (DI 22)

Autore: Paru Itagaki

Dicembre • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00

BLUE LOCK 5

Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Dicembre • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

KAIJIN REIJOH 5

Autore: Tetsuya Tashiro

Dicembre • 13×18, B., 216 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

TWIN STAR EXORCISTS 25

Autore: Yoshiaki Sukeno

9 dicembre • 11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

CHAINSAW MAN 8

Autore: Tatsuki Fujimoto

16 dicembre • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

DORORO E HYAKKIMARU LA LEGGENDA 5

Autori: Satoshi Shiki, Osamu Tezuka

Dicembre • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

L’IMMORTALE IL LIBRO DELL’ERA BAKUMATSU 4

Autori: Renji Takigawa, Ryu Suenobu, Hiroaki Samura

Dicembre • 13×18, B., 200 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

CITY HUNTER XYZ 6 (DI 12)

Autore: Tsukasa Hojo

Dicembre • 13×18, B., 584 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,00

CITY HUNTER REBIRTH 8

Autori: Tsukasa Hojo, Sokura Nishiki

Dicembre • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

L’ATTACCO DEI GIGANTI COFANETTO NN. 16/20

Autore: Hajime Isayama

Dicembre • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, • Euro 24,50/ Euro 5,50 cofanetto vuoto

BERSERK COLLECTION SERIE NERA – COFANETTO NN. 11/15

Autore: Kentaro Miura

Dicembre • 13×18, B., 232/240 pp., b/n., con sovraccoperta • Euro 27,50/Euro 5,50 cofanetto vuoto

DEAD DEAD DEMON’S DEDEDEDE DESTRUCTION 11 (DI 12)

Autore: Inio Asano

Dicembre • 13×18, B., 208 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

SING “YESTERDAY” FOR ME 11 (DI 11)

Autore: Kei Toume

Dicembre • 13×18, B., 304 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

TRACCE DI SANGUE 11

Autore: Shuzo Oshimi

Dicembre • 13×18, B., 256 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

THE KILLER INSIDE 10 (DI 11)

Autori: Hajime Inoryu, Shota Ito

Dicembre • 13×18, B., 176 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

AGENTE 008 10

Autore: Syun Matsuena

9 dicembre • 11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

WE NEVER LEARN 19

Autore: Taishi Tsutsui

9 dicembre • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

LA LEGGENDA DI ARSLAN 15

Autori: Hiromu Arakawa, Yoshiki Tanaka

9 dicembre • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

SMOKIN’ PARADE 10 (DI 10)

Autori: Jinsei Kataoka, Kazuma Kondou

Dicembre • 13×18, B., 168 pp., b/n • Euro 8,90

BLUE EXORCIST 27

Autore: Kazue Kato

9 dicembre • 11,5×17,5, B., 216 pp., b/n • Euro 4,90

BUNGO STRAY DOGS 21

Autori: Kafka Asagiri, Sango Harukawa

9 dicembre • 13×18, B., 184 pp., b/n • Euro 4,90

PLUNDERER 18

Autore: Suu Minazuki

9 dicembre • 13×18, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

ARPEGGIO OF BLUE STEEL 20

Autore: Ark Performance

Dicembre • 13×18, B., 208 pp., b/n • Euro 9,00

DOMESTIC GIRLFRIEND 25

Autore: Kei Sasuga

9 dicembre • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 5,50

PLATINUM END nn. 1/14

Autori: Tsugumi Ohba, Takeshi Obata

Dicembre • 11,5×17,5, B., 192/216 pp., b/n • Euro 4,50/4,90 cad.

Le uscite Planet Manga di Dicembre 2021 – Ristampe