Planet Manga ha annunciato la prossima pubblicazione di due nuovi manga attraverso la propria pagina Facebook ufficiale.

Di seguito gli annunci, in attesa dei dettagli che usciranno sul numero 362 del catalogo Anteprima.

Touch Me!

di Yoshimi Touda

La bollente storia d’amore nominata tra i migliori BL del 2020!

ANNUNCIO FRESCO FRESCO! Si prospetta un dicembre all’insegna della passione e non solo… la storia d’amore di Niimi e Sawane, nata quasi per gioco fra i corridoi di scuola, ci travolgerà in un turbinio di emozioni! Siete pronti a scoprire come andrà a finire tra i due protagonisti di TOUCH ME! ? Per tutte le altre info, dovete solo attendere Anteprima 362!