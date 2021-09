Magic Press annuncia The Night Beyond the Tricornered Window

Magic Press ha annunciato la pubblicazione di The Night Beyond the Tricornered Window (Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru).

Il manga di Tomoko Yamashita arriverà nel nostro Paese a Ottobre con il titolo Il buio oltre la finestra triangolare all’interno della collana yaoi 801 di Magic Press:

Entra nella nostra collana yaoi 801 IL BUIO OLTRE LA FINESTRA TRIANGOLARE, nuova serie di Tomoko Yamashita, che arriverà in Italia in contemporanea all’anime su Crunchyroll. Kosuke Mikado è un timido commesso in una libreria con un’abilità molto particolare: è in grado di vedere spiriti e fantasmi. Kosuke teme moltissimo il buio e le apparizioni che lo perseguitano ormai da una vita, ma forse l’incontro con l’esorcista Rihito Hiyakawa potrebbe risolvere i suoi problemi, e chissà che tra i due non nasca anche qualcosa in più di una collaborazione “paranormale”.

Il manga si compone di 10 volumi.

Avex Pictures produce la serie anime e lo studio Zero-G ne realizza le animazioni.

Anche in Italia uscirà su Crunchyroll in contemporanea con il Giappone:

Mikado lavora in una libreria e ha sempre visto cose strane.

Ha vissuto la sua esistenza negando di vedere tali cose, ma ora ha incontrato per caso un esorcista chiamato Hiyakawa.

Mikado è obbligato a prestare aiuto a Hiyakawa e in qualche modo la cosa lo fa stare bene. Mentre viene trascinato in questi casi, giorno dopo giorno, finiscono per lavorare a un caso di assassinio a sangue freddo.

Preparatevi ad amare questa storia di orrore e mistero basata su due opposti.

