Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 4 novembre: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 4 novembre, direttamente dal sito Panini; tutte le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 4 novembre, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 4 novembre 2021

Le uscite Panini Marvel

Eterni: Solo la Morte É Eterna

Autori: Esad Ribic, Kieron Gillen

Data di uscita: 04 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 216

Formato: 20.5X31

Contiene: Eternals (2021) #1/6, Eternals: Never Die, Never Win (2021) #1

Rilegatura: Cartonato, cofanetto

Interni: Colori

ISBN: 9788828706540

38,00 €

Creati dal “Re” Jack Kirby nel 1976, gli Eterni sono ancora oggi tra i personaggi Marvel più affascinanti ed enigmatici.

Ma quanto sappiamo veramente di loro? Poco, decisamente poco.

Seguiamoli mentre affrontano le tre sfide più difficili della loro millenaria esistenza: la morte, il cambiamento e… Thanos!

Il primo arco narrativo delle nuove avventure delle prossime star cinematografiche dei Marvel Studios in un lussuoso volume in formato gigante ricco di contenuti extra, a cominciare dalle matite di Esad Ribic per il numero #1!

X-Force 19

Data di uscita: 04 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: X-Force (2019) #22

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828706816

3,00 €

Nuove minacce telefloroniche si stanno diffondendo in tutto il mondo, e tocca a X-Force cercare di arginarle!

Ma chi c’è dietro questo exploit? E chi è il Dr. Bloodroot?

Un nuovo, anzi nuovissimo Uomo-Cosa entra in scena!

Joshua Cassara si prende un numero di riposo, sostituito degnamente da Robert Gill!

Gli Eterni: La Saga del Celestiale Sognante

Marvel Geeks

Autori: Sal Buscema, Walter Simonson, Peter Gillis

Data di uscita: 04 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 328

Formato: 17X26

Contiene: Eternals (1985) #1/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828706687

32,00 €

La seconda serie completa degli Eterni!

L’incredibile Uni-Mente e una morte tragica sono le premesse per una nuova epoca di battaglie tra i divini Eterni e i Devianti, loro antagonisti.

Entra in scena Ghaur, e la sua scoperta di un Celestiale rinnegato sconvolgerà l’esistenza del pianeta Terra!

Dopo oltre trent’anni, torna disponibile un ciclo di storie amato e celebrato dai lettori Marvel!

Daredevil 29

Devil e i Cavalieri Marvel 122

Autori: Chip Zdarsky, Mike Hawthorne

Data di uscita: 04 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Daredevil (2019) #31

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Matt Murdock deve tenere a bada una prigione piena di detenuti che vogliono la morte di Daredevil… e non sono i soli a volerla!

Nel frattempo, Elektra continua a proteggere Hell’s Kitchen nei panni del nuovo Diavolo Rosso…

…e le mosse operate da Wilson Fisk negli ultimi mesi rischiano di ritorcerglisi contro!

Un episodio fondamentale che ridefinirà nuovamente il mondo dell’Uomo senza paura!

Amazing Spider-Man 72

Spider-Man 781

Data di uscita: 04 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #71, Sinister War (2021) #2

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Due tra le super bande più micidiali si danno guerra nel secondo capitolo di Sinister War!

Avete capito bene: il più classico problema di Spider- Man è stato moltiplicato per due!

Il Dottor Octopus e l’Avvoltoio rischiano di mettere in ginocchio New York come mai prima d’ora!

Ma qual è il ruolo di Kindred in tutto questo?

Le uscite Panini Comics del 4 novembre 2021

Star Wars: I segreti dei Jedi

Data di uscita: 04 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 23X23

Contiene: Star Wars: The Secrets of the Jedi

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828704508

19,00 €

La guida definitiva al mondo dei Jedi, un manuale essenziale che vi permetterà di scoprire la galassia lontana lontana. Fatti, articoli, curiosità sui più grandi Cavalieri della saga di Star Wars: le loro tecniche, il loro credo, le loro spade laser. Articoli interattivi, poster, diari segreti, pop-up in 3D e messaggi da decrittare sono solo alcuni dei segreti da scoprire per passare da Padawan a Maestro Jedi!

Space Opera: Old Girl Jupiter

Data di uscita: 04 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Dopo il secondo volume, IL DIO DELLA MORTE, e in attesa della nuova uscita nel 2022, un secondo albo speciale che ci permette di sbirciare dal buco della serratura. Mille anni avanti, più precisamente; eh, sì, Jupiter è un po’ invecchiata… Dalle idee brillanti di Jacopo Paliaga, con l’amichevole contributo artistico di French Carlomagno (e la copertina di Eleonora Bruni), un nuovo, importante tassello per comprendere una delle saghe sci-fi più interessanti del momento.

Rick and Morty 11

Autori: Magdelene Visaggio, Tini Howard, Kyle Starks, Marc Ellerby, AA.VV.

Data di uscita: 04 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: Rick and Morty #51/55

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

13,00 €

Le nuove fantastiche avventure a fumetti di Rick and Morty! In questo volume, che ci crediate o no, Morty si fa un amico! Ora resta da capire come Rick rovinerà tutto, come al solito. Ma non finisce qui. Morty precipita su un pianeta folle, Jerry si dà agli schemi piramidali e Summer e Morty si trasformano in… Rick! Storie mai viste prima dallo show più cattivo della televisione!

Rat-Man Gigante 93

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 04 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 64

Formato: 20X27.5

Rilegatura: Spillato

Interni: Bianco e Nero

3,00 €

Qual è il destino di chi è morto ma è ancora vivo? Difficile, eh? Lo scoprirete leggendo il trionfo dei morti viventi, dove Topoman, il nostro morto vivente preferito, darà una risposta alla domanda che da sempre assilla l’uomo: c’è umorismo, dopo la morte? Il cataclismatico finale della trilogia di Leo Ortolani sui morti viventi!

Far Cry – Il Manuale Ufficiale di Sopravvivenza

Data di uscita: 04 nov 2021

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 248

Formato: 0X0

Contiene:

The Official Far Cry Survival Manual

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

35,00 €

In attesa dell’uscita del sesto capitolo di uno dei maggiori successi di casa Ubisoft, allenati a sfuggire alle situazioni più estreme e selvagge con Far Cry: Manuale ufficiale di sopravvivenza, ispirato alle atmosfere del videogioco. Scopri come sopravvivere nell’era preistorica, curare qualunque ferita e scampare a una guerra nucleare grazie al diario di bordo di un giornalista, che per seguire la notizia si avventurerà sino ai confini dell’universo videoludico e oltre! Un vero e proprio manuale di 250 pagine per essere pronti a tutto, ovunque e in qualsiasi momento!

Le uscite Panini Disney dal 3 al 10 novembre 2021

I Mercoledì di Pippo 6

Legendary Collection Extra 29

Autori: Rudy Salvagnini, AA.VV.

Data di uscita: 04 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 212

Formato: 17X23.9

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

8,50 €

Gran finale per il volume che raccoglie le ultime avventure romanzesche in “salsa pippide” firmate da Rudy Salvagnini: fiabe, vichinghi, fantascienza… e molto altro, in una serie di storie ad alto tasso di divertimento, disegnate fra gli altri da Massimo De Vita, Lorenzo Pastrovicchio e Roberto Vian.

DoubleDuck 8

Definitive Collection Extra 37

Data di uscita: 04 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 296

Formato: 17X23.9

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

10,90 €

Mosca, Giappone Russia… L’agente segreto di Paperopoli torna a girare per il mondo in una serie di missioni mozzafiato! Ma non è tutto: L’ultimo giorno è la storia di un Capodanno davvero… pirotecnico, mentre Regali di Natale svela alcuni segreti del passato di Kay K. Completano il volume Supersoldier, Doppio gioco scientifico e le cinque storie brevi della miniserie DoubleDuck Agents of the Agency di Gabriele Panini e Lorenzo Pastrovicchio.

Paperinik 59

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 05 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 13.7X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,90 €

Nel volume di questo mese Paperinik ha un bel da fare! Nella storia inedita Paperinik e il concorrente inatteso deve vedersela con se stesso, visto che i Bassotti si sono impadroniti del suo sosia robot..! A seguire un’avventura firmata da Bruno Enna e Corrado Mastantuono: Paperinik e l’amichevole minaccia, dove Paperino non sopporta di vedere Archimede vessato da Paperone: è tempo di ricambiare il suo aiuto costante e vendicare i torti subiti dall’amico… Per concludere, nel ventiseiesimo episodio della saga di PK Il Re guerriero, il capo evroniano Gorthan ha portato a compimento il suo piano neutralizzando quasi tutti i Guardiani della Galassia e invita PK a diventare un generale del suo esercito…

100% Extraterrestri

100% Disney 23

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 05 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 13.7X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,00 €

Grandi avventure spaziali, tra Paperopoli e Topolinia, con Paperino e il divoratore spaziale di Sergio Tulipano e Salvatore Deiana, in cui Paperino incontra un pericoloso mostro venuto dallo spazio che i rivelerà essere… un vero incubo. E poi c’è Minni e i favolosi spaziomobili, scritta da Sergio Badino e disegnata da Gigi Piras.

Il Club dei Supereroi 3

In Omaggio il Paperdollaro di Amelia!

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 05 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 14X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Nuove identità segrete si affacciano sul terzo numero del Club dei Supereroi. Si inizia con Paperinik e il mistero di Tuba Mascherata di Massimo Marconi e Massimo De Vita, poi a seguire Zio Paperone sarà protagonista anche con il suo alter ego Capitan Soldone di Enrico Faccini. Mentre Bat Carioca entra a far parte del team guidato da Vespa Rossa in Josè Il neofita, in occasione dei 25 anni di PK inizia la pubblicazione delle tavole realizzate dagli autori italiani dedicati al personaggio e uscite su Disney MEGAzine. Tra gli inediti Andrea Freccero e Andreas Pihl daranno un costume da super anche a Qui Quo e Qua.

Topolino 3442

+ 20 Carte (Denari e Coppe)

Topolino 3442

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 10 nov 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Contiene: + 20 Carte (Denari e Coppe)

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €