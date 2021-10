L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER RIGUARDO GLI ULTIMI CAPITOLI DI MY HERO ACADEMIA

Stain è un villain, conosciuto per aver ucciso numerosi Pro Heroes. Il suo vero nome è Chizome Akaguro. Stain porta con sé varie armi da taglio, per esempio coltelli da lancio e pugnali, che gli permettono di ferire gli avversari, per poi utilizzare il proprio Quirk. Il Quirk di Stain gli permette di paralizzare il bersaglio dopo aver assaggiato un campione del sangue della vittima. La quantità di tempo in cui una vittima rimane paralizzata dipende dal suo gruppo sanguigno. Stain è un uomo freddo e spietato. Crede che gli eroi che proteggono la gente solo per ricevere fama e fortuna non sono degni di essere chiamati eroi. Ha un forte senso del dovere per la sua personale missione: eliminare i falsi eroi per cambiare la società. Stain idolatra All Might. All Might è un eroe perché vuole proteggere le persone, non per superare qualcuno o diventare famoso. Per questo motivo Stain decide di affidargli le informazioni che ha ottenuto durante l’evasione dal Tartarus.

Midoriya è l’erede di All Might. In passato Izuku, insieme a Shoto e Tenya, ha affrontato Stain e lo ha sconfitto. Al termine della battaglia un Noumu alato rapisce Midoriya, ma Stain, nonostante fosse immobilizzato e sfiancato, riesce a uccidere rapidamente il Noumu e a salvare Midoriya. Lo salva perché lo riconosce come un individuo forte, intelligente, gentile e degno di essere chiamato eroe.

Nel presente lo scontro finale tra Heroes e Villains è imminente. Stain collaborerà con gli Heroes per proteggere la società oppure deciderà di non prendere parte allo scontro?

IL MANGA

Il manga è in corso di serializzazione sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Jump edito da Shueisha dal 7 Luglio 2014.

Con il capitolo 306, pubblicato lo scorso Marzo, la serie è entrato nell’arco narrativo finale; l’autore ha recentemente parlato proprio della conclusione della sua opera.

I capitoli del manga sono stati finora raccolti in 31 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato in Giappone il 4 Agosto 2021.

In Italia è in corso di pubblicazione per Edizioni Star Comics, che al momento ha pubblicato 29 volumi.

Star Comics pubblicherà anche Team Up Mission e a Dicembre proporrà una edizione limitata del volume 30: