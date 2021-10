Twin Star Exorcists – novità sulla saga finale

Lo shonen manga Twin Star Exorcists di Yoshiaki Sukeno si trova nella fase conclusiva da Novembre 2020, come vi abbiamo riportato.

Attraverso le pagine del numero 11 di Jump SQ. l’autore fa sapere che la saga finale dell’opera si comporrà di tre parti e che la prima parte si concluderà a Novembre.

A proposito di Twin Star Exorcists

Yoshiaki Sukeno serializza Twin Star Exorcists (Sousei no Onmyouji) dal 2 Novembre 2013 sulle pagine di Jump SQ.; il volume 26 sarà disponibile in Giappone dal 4 Novembre.

La serie ha dato origine a vari spin-off manga, come Sousei no Onmyouji: Ten’en Jakko ~Nishiki Kokkeiga o Sousei no Onmyouji: Adashino Benio-hen, a light novel, a videogame e a una serie anime in 50 episodi.

L’anime, una produzione TV Tokyo, Nihon Ad Systems, TV Tokyo Music, Avex Pictures e Shueisha con le animazioni dello studio Pierrot (Naruto), è andato in onda dal 6 Aprile 2016 al 29 Marzo 2017.

In Italia il manga esce per Planet Manga, mentre la serie anime è disponibile in streaming gratuito su Crunchyroll.

La piattaforma presenta così la serie:

In un mondo del tutto simile al nostro, ma funestato da spiriti maligni chiamati “Impurità”, l’unica speranza degli esseri umani per vivere un’esistenza felice sono gli esorcisti. Addestrati sin da giovani a combattere fra incantesimi e talismani, sacrificano la propria vita per il bene del mondo. Questa è la storia di Rokuro e Benio, un ragazzo e una ragazza, due giovani esorcisti il cui destino sta per incrociarsi…

Prima di dedicarsi a Benio e Rokuro, il maestro Sukeno ha pubblicato la commedia sovrannaturale Binbougami ga!; i capitoli sono usciti su Jump SQ. dal 2008 al 2013 per un totale di 16 volumi.

J-POP l’ha pubblicata nel nostro Paese.

