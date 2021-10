Le uscite Panini DC Italia del 7 ottobre 2021: le novità

Tutte le uscite Panini DC Italia del 7 ottobre 2021, direttamente dal sito Panini; scopriamo insieme le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 7 ottobre 2021, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 7 ottobre 2021

Sweet Tooth 3

Armate Animali

DC Black Label Hits

Autori: Jeff Lemire, Jose Villarubia

Data di uscita: 07 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene: Sweet Tooth (2009) #12/17

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828736714

15,00 €

La struggente saga di Sweet Tooth giunge al giro di boa!

Gus e gli altri ragazzi ibridi incontrano un nuovo alleato nel campo della milizia… ma li aiuterà davvero a trovare una via d’uscita?

Intanto, Jepperd inizia a radunare un proprio esercito per abbattere il campo della milizia, ma non è detto che riesca a controllare le potenti forze che ha messo in moto!

L’epopea di Jeff Lemire diventa più esplosiva che mai!

Superman 24

Autori: Scott Godlewski, Phillip Kennedy Johnson

Data di uscita: 07 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Future State: Superman: House of El (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Con La Casata di El, Future State arriva sul mensile dell’Uomo d’Acciaio!

Preparatevi a fare un balzo in avanti di secoli e a conoscere gli eredi di Kal-El!

Sono i gemelli Rowan e Ronan Kent a portare avanti gli ideali di Superman…

…ma non saranno i soli della Casata di El a battersi contro la minaccia definitiva: il Re Rosso!

Black Hammer/Justice League: il Martello della Giustizia

DC Collection

Autori: Michael Walsh, Alan Burnett, Jeff Lemire

Data di uscita: 07 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 17X26

Contiene: Black Hammer/Justice League: Hammer of Justice (2019) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828735366

20,00 €

La Justice League incontra l’improbabile gruppo di supereroi creato da Jeff Lemire e

Dean Ormston in uno storico crossover che vede coinvolte DC Comics e Dark Horse.

Quando uno strano individuo appare in entrambi gli universi narrativi, Superman, Batman e compagni vengono proiettati nella cittadina di Rockwood…

…mentre Abraham Slam, Madame Dragonfly, Barbalien e Golden Gail si ritrovano ad affrontare Starro nel bel mezzo di Metropolis!

Dall’autore di Essex County, Sweet Tooth e Joker: Killer Smile, un racconto che affronta le icone DC da una prospettiva inusuale e affascinante.

Lanterna Verde 17

Autori: Josie Campbell, Geoffrey Thorne, Tom Raney, Andie Tong, AA.VV.

Data di uscita: 07 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Future State: Green Lantern (2021) #2

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Un nuovo capitolo di Future State, che rappresenta il perfetto punto di partenza per nuovi lettori!

Bloccato oltre le linee nemiche e con la Batteria del Potere centrale apparentemente spenta, John Stewart spinge i suoi uomini a una battaglia che sembra disperata.

Nel frattempo, dall’altra parte dell’Universo, Keli Quintela intraprende una spaventosa missione insieme a Mogo, il pianeta Lanterna!

Separato dai compagni, Hal Jordan decide di scoprire cosa sia successo alla Batteria.

Future State: Superman/Wonder Woman

Autori: Marguerite Bennett, Joëlle Jones, Dan Watters

Data di uscita: 07 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene: Future State: Wonder Woman (2021) #1/2, Future State: Superman/Wonder Woman (2021) #1/2, Future State: Kara Zor-El Superwoman (2021) #1/2

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828736479

15,00 €

Yara Flor è la nuova Wonder Woman ed è chiamata a proteggere il mondo dalla magia che si trova all’interno della foresta pluviale.

Un viaggio negli inferi per recuperare una delle sue compagne Amazzoni segnate dalla battaglia!

Mentre due divinità arroganti si sfidano in una gara di forza, Superman e Diana sono costretti ad agire per salvare le loro città dal caos.

Kara Zor-El ha finalmente trovato pace e uno scopo lontano dalla Terra e dai suoi eroi: nota come Superwoman, ora veglia sulla Luna e sui rifugiati provenienti da tutta la galassia.

Flash 17

Autori: Brandon Vietti, Tim Sheridan, Brandon Peterson, Rafa Sandoval, AA.VV.

Data di uscita: 07 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Future State: The Flash (2021) #2, Future State: Teen Titans (2021) #2

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828736455

5,00 €

Senza poteri e sfruttando le armi dei Nemici, Flash dovrà scegliere se spingersi oltre il limite che non ha mai valicato.

Red X torna sui suoi passi per fermare la terribile minaccia scatenata dagli studenti della Teen Titans Academy!

Nightwing, Raven, Crush, Shazam, Starfire, Cybeast e Red Arrow affrontano i loro demoni… e un eroe compirà l’estremo sacrificio!

Batman di Scott Snyder e Greg Capullo 17

DC Best Seller

Autori: Roge Antonio, Scott Snyder, Greg Capullo, James Tynion IV, AA.VV.

Data di uscita: 07 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 104

Formato: 16X21

Contiene: Batman (2011) #51/52, Batman: Futures End (2014) #1, Batman Annual (2012) #4

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Il gran finale dell’acclamato ciclo di storie di Scott Snyder e Greg Capullo!

Batman ha affrontato di tutto, dalla Corte dei Gufi a Mr. Bloom… ma cosa fa quando Gotham City passa una delle sue rarissime notti tranquille?

Ray Fawkes e ACO ci portano in un futuro prossimo dove il Cavaliere Oscuro sta portando avanti la sua lotta al crimine con metodi discutibili!

Infine, James Tynion IV e Roge Antonio svelano se Bruce Wayne riuscirà mai a sfuggire all’ombra del Pipistrello.

Batman: Bruce Wayne Assassino?

DC Evergreen

Autori: Ed Brubaker, Greg Rucka, Scott McDaniel, Rick Leonardi, AA.VV.

Data di uscita: 07 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 312

Formato: 17X26

Contiene: Batman: The 10-Cent Adventure (2002) #1, Detective Comics (1938) #766/767, Batgirl (2000) #24, Nightwing (1996) #65/66, Batman: Gotham Nights (2000) #25/26, Birds of Prey (1999) #39/40, Robin (1993) #98/99, Batman (1940) #599

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828736431

31,00 €

Batman può davvero… commettere un omicidio?

Quando viene trovato con il corpo esanime di Vesper Fairchild tra le braccia, Bruce Wayne viene arrestato per omicidio e rinchiuso lontano dai suoi alleati.

Tocca a Nightwing, Robin, Oracle, Batgirl, Spoiler e Alfred scoprire chi abbia davvero commesso l’omicidio… peccato che tutte le prove portino all’Uomo Pipistrello!

Una storica saga firmata da prestigiose firme del calibro di Ed Brubaker (Criminal) e Greg Rucka (Lazarus)!

Il Grande Libro di Batman: i Nemici

DC Anthology

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 07 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 456

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Batman Legends of the Dark Knight (1989) #28/30, #50, Detective Comics (1939) #822, Catwoman (2002) #5, Batman (1940) #548/549, DC Special Series (1977) #15, Batman and Robin (2011) #23.3, Joker’s Asylum II: Killer Croc (2010) #1, Detective Comics (2011)

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828735380

25,00 €