Le uscite Panini DC Italia del 9 settembre 2021: le novità

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 9 settembre 2021, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 9 settembre 2021

Future State: Nightwing/Robin

Autori: Andrew Constant, Joshua Williamson, Eddy Barrows, Nicola Scott, AA.VV.

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26

Contiene: Future State: Nightwing (2021) #1/2, Future State: Robin Eternal (2021) #1/2, Future State: Dark Detective (2021) #2/4

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828736493

16,00 €

Batman è scomparso, e tocca a Nightwing mantenere la pace in mezzo alla follia di un futuro distopico… almeno fino all’arrivo di un nuovo Batman!

Nel frattempo, una nuova droga con proprietà rigenerative minaccia Gotham City, e Robin è in grossi guai!

Jason Todd ha un bersaglio sulle spalle: la sua sopravvivenza dipende da un improbabile alleato!

Le storie dell’angosciante avvenire di Future State, con alcuni dei pesi massimi della Bat-famiglia!

New Teen Titans di Wolfman e Peréz 3

Origini

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 17X26

Contiene: New Teen Titans (1980) #17/20, Tales of the New Teen Titans (1982) #1/4

Rilegatura: Nessuna

Interni: Colori

ISBN: 9788828736608

26,00 €

Un’amica d’infanzia di Kid Flash è nei guai, e i Teen Titans si riuniscono per aiutarla!

Una terribile battaglia quasi distrugge la Titans Tower, e qualcuno molto potente trama dietro le quinte!

Quattro racconti per saperne di più sul passato di Starfire, Raven, Changeling e Cyborg!

Grandi ospiti e nemici temibili nel terzo volume della celebre run di Marv Wolfman e George Pérez!

Racconti del Multiverso Oscuro – Libro Due

DC Collection

Autori: Mike Perkins, Phillip Kennedy, Bryan Hitch, Scott Snyder, AA.VV.

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 256

Formato: 17X26

Contiene: Tales from the Dark Multiverse: Batman – Hush (2020) #1, Tales from the Dark Multiverse: Flashpoint (2020) #1, Tales from the Dark Multiverse: Crisis on Infinite Earths (2020) #1, Tales from the Dark Multiverse: Dark Knights: Metal (2020) #1, Tales from t

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828736554

27,00 €

Torna il Multiverso Oscuro!

Attraverso cinque nuovi racconti, rimpiombiamo là dove ogni paura o disastro è realtà.

Da Crisi sulle Terre infinite a Hush, fino a Flashpoint: gli eventi principali della storia dell’Universo DC prendono pieghe inedite e cupe.

Un cast sensazionale di autori dipinge a tinte fosche gli eroi più amati e ne svela aspetti inediti e possibilità che si pensavano irreali!

Batman: Death Metal 7

Variant Metal

DC Crossover 13

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #7

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828736257

5,00 €

Le luci si accendono sul palco per l’ultimo brano dell’opera metalfumettistica più ambiziosa del secolo!

Wonder Woman si prepara a fare a pezzi il Cavaliere più Oscuro con le sue stesse mani!

Un punto di svolta incredibile per l’intero Universo DC e l’inizio del Multiverso Infinito!

La roboante conclusione della saga di Scott Snyder e Greg Capullo… e uno sguardo al futuro!

Batman 31

Autori: Laura Braga, John Ridley, Nick Derington

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Future State: The Next Batman (2021) #1/2

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

L’emozionante inizio di Future State sulle testate del Cavaliere Oscuro!

Dopo la fine di Death Metal, le cose a Gotham City sono molto diverse… ma c’è un nuovo eroe a pattugliare le strade!

In uno scenario apocalittico in cui una milizia privata, il Magistero, agisce con pugno di ferro contro il crimine, un Uomo Pipistrello completamente diverso lotta per la giustizia!

Nuovi comprimari, nuovi avversari, ma stessa missione: chi è il nuovo Batman?

Batman/Catwoman 4

DC Black Label

Autori: Clay Mann, Tom King

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Batman Catwoman (2021) #4

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Tom King e Clay Mann continuano a esplorare il grande amore che unisce Batman e Catwoman!

Joker ha nascosto una bomba a Gotham City, e la Gatta sa dove si trova!

Ma cosa accadrebbe se il Cavaliere Oscuro scoprisse che Selina Kyle riceve informazioni dal suo più acerrimo nemico?

Intanto, nel futuro, Batwoman alle prese con lo sconvolgente segreto di sua madre!

Superman 23

Autori: Philip Kennedy Johnson, Mikel Janín

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Future State: Superman – Worlds of War #1, Future State: Superman – Worlds of War #2

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Future State: dopo Batman: Death Metal, uno sguardo al Multiverso DC del futuro

Cosa è successo all’Uomo del Domani? Che ne è stato di Clark Kent?

Smallville, un luogo di pellegrinaggio per quelli che ricordano Superman e aspettano il suo ritorno!

Mondoguerra: un pianeta infernale dove Superman combatte come gladiatore per il divertimento di Mogul!

Future State: Superman/Legione dei Super-Eroi

Autori: Steve Pugh, Riley Rossmo, Mark Russell, Brian Michael Bendis, AA.VV.

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 17X26

Contiene: Future State: Superman of Metropolis (2021) #1/2, Future State: Superman vs. Imperius Lex (2021) #1/3, Future State: Legion of Super-Heroes (2021) #1/2

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828736516

16,00 €

Prosegue l’evento che svela il futuro dell’Universo DC!

Sean Lewis e John Timms raccontano le future avventure di Jon Kent nei panni di Superman!

Mark Russell e Steve Pugh ci portano in un mondo in cui Lex Luthor ha vinto, nonostante la potenza dell’Uomo d’Acciaio!

Infine Brian M. Bendis e Riley Rossmo ci mostrano il futuro… del futuro!

Batman/Fortnite: Punto Zero Collection

Autori: Reilly Brown, Christian Duce, Christos Gage, Donald Mustard

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828735977

24,00 €

• Una strana fenditura è apparsa nei cieli di Gotham City…

• …e il Cavaliere Oscuro si è ritrovato sull’Isola di Fortnite, l’incredibile videogioco creato da Epic Games!

• Catwoman, Harley Quinn, Deathstroke: saranno davvero questi gli alleati del Cavaliere Oscuro nella sua battaglia impossibile per tornare a casa?

• L’incredibile miniserie Punto Zero finalmente in un volume unico che darà a tutti i gamer la possibilità di sbloccare oggetti esclusivi!

Freccia Verde Di Kevin Smith

DC Absolute

Autori: Phil Hester, Kevin Smith

Data di uscita: 09 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 384

Formato: 20.5X31

Contiene: Green Arrow (2001) #1/15

Rilegatura: Cartonato, cofanetto

Interni: Colori

ISBN: 9788828733966

50,00 €