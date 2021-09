Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 22 Settembre 2021 includono il box con la trasposizione manga di Josée, la tigre e i pesci e il debutto di Mission: Yozakura Family.

Di seguito le uscite, qui gli ultimi annunci.

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 22/09/2021 – Novità Manga

Josée, la tigre e i pesci – BOX VOL. 1-2

di Seiko Tanabe e Nao Emoto

13,60 €

L’emozionante storia di Tsuneo e Josee, narrata per la prima volta nel romanzo del 1985 di Seiko Tanabe, verrà pubblicata sia nella sua versione originale che nel suo adattamento manga.

Un racconto trasposto recentemente nella sua versione anime cinematografica dallo studio Bones, pluripremiata dalla critica giapponese. Tsuneo è uno studente universitario e Josee, che usa questo nome fittizio ispirandosi alla protagonista del suo libro preferito, una ragazzina che raramente esce di casa da sola a causa dell’incapacità di camminare causata da una paralisi cerebrale. I due si incontrano per caso quando Tsuneo, camminando per la città, salva Josee da un incidente mortale. Stringendo amicizia con la ragazza e la nonna, Tsuneo riuscirà piano piano a farsi strada nella vita della ragazza, riuscendo ad abbattere i muri in cui lei stessa si è rinchiusa.

Obsessed with a naked monster

di Ogeretsu Tanaka

6,90 € / 8,90€

La loro era una relazione fatta solo di sesso, ma ora sono diventati una vera coppia. Anni prima, Hayashida picchiava il suo ragazzo, ma Shuna ha accettato anche questo lato del suo passato. Quello che lo disturba davvero, invece, è che Hayashida tenga ancora appesa in casa sua una foto in cui sfoggia un sorriso come a lui non ne ha mai mostrati. Poi, un giorno, Shuna viene trasferito dalla sua azienda nella sede di Osaka…

Mission: Yozakura Family 1

di Hitsuji Gondaira

5,90 €

Taiyo Asano è uno studente delle superiori estremamente timido. L’unica persona con cui riesce a parlare è la sua amica di infanzia, Mutsumi Yozakura. Quest’ultima, però, proviene da una famiglia di celebri spie e suo fratello maggiore è talmente iper protettivo da essersi messo in testa di eliminare Taiyo! Cosa farà il ragazzo per proteggere sia Mutsumi sia sé stesso?

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 22/09/2021 – Novità Comics

L’Orda

di Marguerite Bennet e Leila Leiz

12,00€

Dopo la morte del padre, Ruby tenta di riallacciare i rapporti con la madre, che da anni vive isolata nella sua vecchia casa con la “collezione” di cianfrusaglie e immondizia da cui è ossessionata. Cercando di ripulire il disastro e il rapporto con l’altra donna, la ragazza scoprirà che gli oggetti hanno preso vita diventando un’orda decisa a eliminare lei… o ad accogliere il suo corpo senza vita nelle loro file.

Book Tour

di Andy Watson

18,00€

Dopo la pubblicazione del suo ultimo romanzo, G. H. Fretwell, uno scrittore inglese di basso livello, si imbarca in un tour promozionale. Nulla sta andando secondo i piani e il suo viaggio si trasforma gradualmente in un incubo. Quando la polizia vuole fargli alcune domande su una misteriosa scomparsa, i guai di Fretwell sono solo all’inizio… L’acclamato fumettista Andi Watson, nominato ai premi Eisner e Harvey, torna finalmente al graphic novel per adulti, con questa appassionante commedia dark kafkiana

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 22 Settembre 2021 – in corso

Golden Kamui 24

di Satoru Noda

6,90 €

Danmachi Novel 11

di Fujino Omori

14,00 €

Hanako kun – I 7 misteri dell’Aaccademia Kamome 11

di Aidairo

5,90 € / 9,90€

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 22 Settembre 2021 – Ristampe

Ano Hana BOX VOL. 1-3

Blue Period 2

Hanako kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome 02

Hell’s Paradise – Jigokuraku 2 e 4

Il Corvo

Kakegurui 2, 4, 5 e 6

Kemono Jihen 2

La via del grembiule – Lo yakuza casalingo 4

NeuN 1 e 2

Oltre le onde – Shimanami Tasogare 1 – 4

Radiation House 2, 3, 7, 8, 9 e 10

Rent a Girlfriend 3

The Quintessential Quntuplets 5

Tokyo Ghoul 10

Your name – MANGA BOX VOL. 1-3

Your name Another Side: Earthbound – MANGA BOX VOL. 1-2

Acquista Josée, la tigre e i pesci Box