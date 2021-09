WandaVision vince 2 Emmy Award ai Creative Arts Emmys. Sonon i primi per i Marvel Studios

Un paio di settimane fa si è conclusa la prima Serie TV prodotta dai Marvel Studios e stiamo parlando proprio di WandaVision, che ha dato il via con successo alla Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel.

Scarlet Witch/Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) in Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Monica Rambeau (Teyonah Parris) in Captain Marvel 2. Ma non sappiamo con certezza ancora quando, e se e dove rivedremo gli altri personaggi che abbiamo visto nello Show. Adesso sappiamo già che rivedremoininMa non sappiamo con certezza ancora quando, e se e dove rivedremo gli altri personaggi che abbiamo visto nello Show.

Il duro lavoro è stato ripagato e WandaVision è stata nominata in ben 23 categorie , incluse le nomination come miglior attore e attrice per le sue star Elizabeth Olsen e Paul Bettany. The Falcon and the Winter Soldier è anche in corsa per alcuni premi agli Emmy 2021, rendendolo già un anno stellare per la Marvel.

Infatti WandaVision ha ufficialmente fatto vincere ai Marvel Studios i suoi primi Emmy Award. Mark Worthington, Sharon Davis e Kathy Orlando hanno ricevuto il premio per “Outstanding Production Design for a Narrative Program (mezz’ora)” ai Creative Arts Emmy 2021.

WandaVision ha anche ottenuto una seconda vittoria ai Creative Arts Emmy per “Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes” battendo The Handmaid’s Tale, Lovecraft Country, The Mandalorian e The Umbrella Academy . La squadra vincitrice comprende Mayes C. Rubeo, Joseph Feltus, Daniel Selon e Virginia Burton.

WandaVision, creata da Jac Schaeffer (Captain Marvel, Black Widow) e diretta da Matt Shakman, vede nel cast Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Paul Bettany (Visione), Kathryn Hahn (Agatha Harkness), Teyonah Parris (Monica Rambeau), Kat Dennings (Darcy Lewis), Randall Park (Jimmy Woo), Evan Peters (Pietro Maximoff/Quicksilver) e Josh Stamberg (Direttore Tyler Hayward).