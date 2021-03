Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il film Doctor Strange In The Multiverse of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man:No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“.

Durante un’apparizione ad una chiamata Zoom per il The Concordia Forum, Benedict Cumberbatch interprete di Doctor Strange si è dovuto nascondere dalla fotocamera per non farsi vedere con il suo evidentemente nuovo look come Doctor Strange per non violare alcune “imposizioni” se così li vogliamo chiamare da parte di Marvel e Disney sul prossimo Doctor Strange: In the Multiverse of Madness.

Qui sotto potete vedere il video in questione:

Benedict looked good during that zoom meeting 😍 I just know it. He did the video while looking like Doctor Strange and it’s all embargoed, ofc. pic.twitter.com/4ax9mEkhT0 — thelostsmiles (@SmilingBenedict) March 26, 2021

L’attore commenta così nel video:

Non posso mostrare la mia faccia perché attualmente sto girando Doctor Strange ed è tutto sotto embargo, anche il mio look.

Quindi non possiamo fare altro che aspettare le prime immagini promozionali per farci un’idea del look che avrà lo Stregone Supremo.

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness: cast e trama.

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Al nuovo film di Doctor Strange come già detto in precedenza è collegata a sua volta la serie tv WandaVision, disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Mentre la presenza di Wanda in Doctor Strange è certa, è tutto da confermare gli altri attori che sono presenti nel cast finora.

Doctor Strange 2 sarà diretto da Sam Raimi, famoso per aver diretto la trilogia dello Spider-Man di Tobey Maguire e scritto da Jade Halley Bartlett e Michael Waldron (già Showrunner di Loki). Le riprese sono iniziate qualche mese fa a Londra. Salvo ulteriori complicazioni date dalla pandemia di coronavirus la pellicola dovrebbe uscire al cinema il prossimo 25 Marzo 2022 nelle sale americane.

