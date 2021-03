Ai Marvel Studios piace inserire nei loro progetti un mix di grandi nomi e talenti emergenti. Ma la cosa interessante è che alcuni dei ruoli principali tendono ad essere scelti con attori meno conosciuti. Mentre alcune grandi Star sono state riluttanti a essere coinvolte nei progetti di successo di supereroi, altri invece sono ansiosi di una chiamata dallo studio.

Durante un’intervista al Late Night With Seth Meyers, l’attrice Amy Poehler,nota per i suoi innumerevoli ruoli comici, ha commentato il ruolo della sua amica e collega attrice Kathryn Hahn, vista recentemente in WandaVision e parlato della possibilità di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, esprimendo il desiderio di recitare a fianco dell’eroina interpretata da Brie Larson:

“Kathryn Hahn è una leggenda vivente. È una delle migliori attrici in circolazione. Ma penso che ci sia molto spazio nell’Universo Marvel per persone che potrebbero fungere semplicemente da gregari. Sento che potrei interpretare la sorella saputella di Brie Larson che non è nel settore dei supereroi. Penso che possa esserci una persona che accende i laser, perché non la vediamo mai. Non vedi mai chi accende e spegne le cose, o chi chiude il quartier generale la notte.”

Non tutti gli eroi indossano dei mantelli.

Mentre l’attrice ha commentato di riuscire a vedere molti individui senza superpoteri nell’MCU, ed in effetti ci sono diversi personaggi senza abilità paricolari. Alcuni di questi possono essere Jimmy Woo interpretato da Randall Park e Darcy Lewis a sua volta da Kat Dennings, che sono apparsi di recente in WandaVision, sono rispettivamente un agente dell’FBI e un astrofisico. Entrambi i personaggi sono noti per le loro grandi linee comiche nei progetti in cui sono apparsi, e questo sembra il tipo di ruolo in cui la Poehler potrebbe brillare.

Come specificato, l’attrice ha ragione sul fatto che non ci sono stati molti personaggi che hanno lavorato a bordo campo senza essere coinvolti nell’azione. Man mano che i fan vedono più vite personali dei loro eroi preferiti, tuttavia (specialmente negli show Disney+) potrebbero esserci opportunità per personaggi come questi di entrare al centro della narrativa principale.

Captain Marvel 2 – in breve

Captain Marvel 2 sarà diretto da Nia DaCosta, nel cast troveremo di nuovo Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel), insieme alle nuove aggiunte Teyonah Parris (Monica Rambeau) e Iman Vellani (Kalama Khan/Ms. Marvel), e Zawe Ashton nel ruolo del villain.

Le riprese di Captain Marvel 2 partiranno questo Luglio, e arriverà nei cinema l’11 Novembre 2022.

