Fire Force su Italia 2 – gli episodi del 15 Settembre 2021

Fire Force la serie anime ispirata al manga di Atsushi Ohkubo, prosegue su Italia 2 con cinque nuovi episodi in prima visione tv e con il doppiaggio in Italiano.

Mercoledì 15 Settembre 2021 dalle 21:15 andranno quindi in onda gli episodi 6-10 sul canale 66 del digitale terreste.

Gli episodi arriveranno anche in streaming su Mediaset Infinity, di seguito i titoli e le sinossi:

Episodio 6

I fiori di fuoco della promessa

Shinra arriva al faccia a faccia con il capitano della 5a Brigata, Hibana. Durante uno scontro incandescente sara’ rivelato anche il passato della ex suora.

Inizia l’indagine sulla 1a brigata

Shinra e Arthur sono inviati nella 1a Brigata per un addestramento, ma il loro compito è indagare sui casi che avvengono nella sua circoscrizione.

Episodio 8

Gli insetti incendiari

Scoperto che gli Incendiati artificiali sono creati tramite degli insetti, Shinra e Arthur indagano per scoprire quale membro della 1a Brigata sia il colpevole.

Malvagità dilagante Dopo essere arrivato al soccorso di Tamaki, Shinra deve fare i conti con i pugni infuocati di Rekka che non ha alcuna intenzione di perdere.

Episodio 10

Promessa

Tutti i capitani sono chiamati al cospetto dell’Imperatore per discutere di come gestire il problema dell’Evangelista, mentre Shinra riceve un’altra visita dal Joker.

Mediaset presenta così l’anime:

Nell’anno 198 dell’era solare a Tokyo, si è formata una speciale forza di vigili del fuoco chiamata Fire Force per combattere gli incidenti di combustione umana spontanea in cui gli esseri umani si trasformano in inferni viventi chiamati Incendiati.

Shinra Kusakabe è un giovane pirocinetico che si unisce all’ottava brigata speciale con il compito di lavorare sia per estinguere gli Incendiati che incontrano, sia per indagare sulle compagnie da 1 a 7.

Inoltre vuole scoprire la causa del misterioso incendio che ha ucciso la sua famiglia 12 anni prima.

Ricordiamo che l’anime, disponibile in simulcast su Yamato Animation in edizione sottotitolata, uscirà in home video grazie a Yamato Video.

Il manga originale di Atsushi Ohkubo è in corso di pubblicazione per Planet Manga.

