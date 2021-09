Fire Force – i nuovi doppiatori italiani

Fire Force ha debuttato Mercoledì 8 Settembre 2021 in prima visione tv doppiata con cinque episodi su Italia 2 e su Mediaset Play.

Yamato Video ha annunciato i doppiatori di alcuni dei nuovi personaggi che debutteranno nei prossimi episodi:

Sho Kusakabe: Simon Lupinacci

Arrow: Federica Simonelli

Mirage: Luca Ghignone

Haumea: Emanuela Pacotto

Charon: Francesco Rizzi

Hikage/Hinata: Veronica Cuscusa

Queste new entry vanno ad aggiungersi a:

Shinra Kusakabe: Andrea Oldani

Akitaru Obi: Patrizio Prata

Takehisa Hinawa: Diego Baldoin

Iris: Giulia Maniglio

Maki Oze: Elisa Giorgio

Arthur Boyle: Ezio Vivolo

Tamaki Kotatsu: Giada Bonanomi

Princess Hibana: Beatrice Caggiula

Capitano Leonard Burns: Massimiliano Lotti

Licht: Alessandro Pili

Joker: Claudio Moneta

Rekka Hoshimiya: Jacopo Calatroni

Karim Flam: Mattia Bressan

Huo Yan Li: Paolo De Santis

Madre di Shinra: Chiara Francese

Shinra bambino: Valentina Pallavicino

Toru Kishiri: Vito “Shade” Ventura

Conehead: Gianni Quillico

Mediaset presenta così la serie:

Dall’omonimo manga giapponese.

Nell’anno 198 dell’era solare a Tokyo, si è formata una speciale forza di vigili del fuoco chiamata Fire Force per combattere gli incidenti di combustione umana spontanea in cui gli esseri umani si trasformano in inferni viventi chiamati Incendiati.

Shinra Kusakabe è un giovane pirocinetico che si unisce all’ottava brigata speciale con il compito di lavorare sia per estinguere gli Incendiati che incontrano, sia per indagare sulle compagnie da 1 a 7.

Inoltre vuole scoprire la causa del misterioso incendio che ha ucciso la sua famiglia 12 anni prima.

