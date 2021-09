Mobile Suit Gundam – nuovi annunci anime e non solo

Mobile Suit Gundam, la saga robotica di Sunrise, godrà di diversi nuovi progetti — anime e non solo — di cui vi riportiamo i dettagli a seguire.

Gundam: The Witch From Mercury è la prima nuova serie tv degli ultimi sette anni e debutterà nel corso del 2022.

Al momento sono disponibili soltanto il titolo e il logo.

Gundam: Cucuruz Doan’s Island è un film di Yoshikazu Yasuhiko, storico character design della saga, che uscirà nel 2022.

Il film sarà una rivisitazione dell’episodio 15 della prima serie, che in Italia gli spettatori hanno visto durante la prima messa in onda del 1980 con il titolo “Il Disertore”.

Le successive edizioni televisive e home video ne sono prive perché il regista Tomino non lo considera all’altezza del resto della serie.

A primavera 2022 tornerà Gundam: Iron-Blooded Orphans con una compilation in 9 parti che ripercorrerà la serie e offrirà una anticipazione dello spin-off Urðr-Hunt.

La serie originale in due stagioni è disponibile su Chrunchyroll:

Sono passati 300 anni dal conflitto tra la Terra e Marte noto come “Calamity War”, e i due pianeti hanno raggiunto una relativa pace. Ma i semi di un nuovo conflitto stanno per sbocciare, quando a Kudelia Aina Bernstein, leader del movimento per l’indipendenza di Marte, viene affidato il compito di recarsi sulla Terra per fare da mediatrice tra i due pianeti.