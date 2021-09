Mark Dacascos nel film Saint Seiya – Knights of the Zodiac?

Mark Dacascos, 57enne attore noto per i film Crying Freeman, Il Patto dei Lupi e John Wick 3: Parabellum, farebbe parte del cast del live action basato su Saint Seiya.

La pagina specializzata SSND, infatti, avrebbe ricondotto alcuni indizi lasciati dall’attore sui social al film sui Cavalieri dello Zodiaco che si sta girando a Budapest.

Il 5 Settembre l’attore ha partecipato al Comic Con Ucrania , occasione in cui ha dichiarato di essere impegnato nelle riprese di un film a Budapest;

, occasione in cui ha dichiarato di essere impegnato nelle riprese di un film a Budapest; su Instagram ha pubblicato una foto dei lividi che si è procurato a un braccio durante le riprese, post a cui ha risposto per scusarsi Andy Cheng , uno dei responsabili delle acrobazie del film;

che si è procurato a un braccio durante le riprese, post a cui ha risposto per scusarsi , uno dei responsabili delle acrobazie del film; l’utente Yazan di Instagram ha incontrato l’attore in un caffé di Budapest e nella chiacchierata che ha avuto, Dacascos gli avrebbe confidato di stare interpretando il personaggio di un manga.

Mark Dacascos e Saint Seiya – Knights of the Zodiac

Tomasz (Tomek) Bagiński dirige Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, una coproduzione internazionale tra Toei Animation e A Really Good Film Company (ARGF).

Will Geiger ed Eugene Son (scrittore capo della serie Netflix sui Cavalieri) dovrebbero affiancare Blazej Dzikowski alla scrittura del film.

Yoshi Ikezawa e Joseph Chou di Toei Animation sono i produttori insieme a Jeffrey Chan, fondatore di ARGF e direttore operativo di Bona Film Group.

Tim Kwok di Convergence Entertainment, Miguel Faura e Kozo Morishita (presidente di Toei Animation) sono i produttori esecutivi insieme al maestro Masami Kurumada, autore del manga originale.

Brad Gilmore (Sotterrando la mia Ex) è il responsabile del casting, ruolo per cui è stato candidato al Casting Society of America’s Artios Award grazie ai film A Bag of Hammers (2011) e Pixies (2015).

Lo assiste Alex Iskounen, noto per aver collaborato ai film Marcia per la Libertà (2017) e Aladdin (2019).

Lo studio polacco Platige Image (The Witcher di Netflix) si occuperà degli effetti speciali.

Il cast

Il cast di Saint Seiya – Knights of the Zodiac sarà internazionale e includerebbe Alex Pettyfer (Hyoga del Cigno), Jake T. Austin (Seiya di Pegasus), Remy Hii (Shiryu del Drago) e Mackenyu (Shun di Andromeda).

Il compianto Godfrey Gao, morto alla fine del 2019, avrebbe dovuto interpretare Ikki di Phoenix.

Famke Janssen, la Jean Grey dei film degli X-Men, ha confermato la sua presenza nel film in un ruolo non ancora reso noto.

Il film racconterà una storia originale e dovrebbe durare 90 minuti; nei listini per i distributori internazionali è così presentato:

Un ragazzo inquieto risponde alla chiamata di diventare il Cavaliere di Pegasus per salvare l’umanità da minacciose forze mitologiche.

Acquista l’action figure Anime Heroes Saint Seiya Aiolos del Sagittario