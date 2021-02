Saint Seiya, il manga storico del maestro Masami Kurumada, godrà di una Final Edition della quale abbiamo avuto già modo di parlarvi nei mesi scorsi.

Ora, attraverso il blog ufficiale dello studio del maestro, l’assistente Izo Okada ha pubblicato un aggiornamento su questa edizione definitiva e rimasterizzata del classico shonen manga degli Anni Ottanta.

La Final Edition avrà una impostazione grafica di copertina simile a quella di Next Dimension, sequel naturale della serie storica, e conterrà aggiunte e correzioni in quasi tutte le pagine.

Inoltre raccoglierà le miniserie Episode Zero, Origin e Destiny.

L’uscita è prevista per questa Estate in Giappone, in contemporanea con la ripresa della serializzazione di Next Dimension.

Saint Seiya, la ripresa di Next Dimension e lo spin-off francese

Masami Kurumada ha lanciato Saint Seiya Next Dimension il 27 Aprile 2006 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten; al momento la serie si compone di 12 volumi.

In Italia esce per J-POP Manga e il volume 12 è stato pubblicato alla fine di Maggio 2019.

Nei giorni scorsi, infine, Editions Kana ha annunciato la pubblicazione di uno spin-off originale della saga del maestro Masami Kurumada.

I disegni saranno realizzati da Jérôme Alquié, mentre Arnaud Dollen si occuperà dei testi.

Non sono ancora disponibili i dettagli sulla storia, tuttavia è stata pubblicata una immagine che mostra la dea Atena e i cinque protagonisti che indossano la prima versione delle armature viste nel manga.

Sarà disponibile in Francia nel corso del 2022 all’interno della collana Classics.

In Italia il manga originale Saint Seiya del maestro Kurumada è pubblicato da Edizioni Star Comics nel formato Perfect Edition; la serie animata va in onda su Italia 2:

Durante un periodo di profonda crisi sulla Terra, la giovane Lady Isabel, reggente della Grande Fondazione, organizza un torneo per decidere chi tra i dieci Cavalieri sia il più valente e coraggioso. Secondo un’antica leggenda, infatti, nei momenti di maggior pericolo accorrono in aiuto della Terra Dieci Cavalieri, devoti ad Atena e protettori dell’umanità. Lady Isabel ha deciso di vederli uniti: ma per il più valoroso e coraggioso ha deciso di mettere in palio, durante il torneo una prestigiosa armatura d’oro.

