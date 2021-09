The Marvels – le riprese a Tropea del Film sono terminate!

I Marvel Studios come ben sappiamo oramai hanno programmato i loro progetti con anni di anticipo. Anche con la pandemia mondiale di mezzo che ha ritardato tutto di un anno, abbiamo ancora molto da aspettarci. Durante l’Investors Day della Disney, abbiamo dato un’occhiata al futuro dell’MCU. Hanno annunciato vari film e serie tv targati Disney+.

Nelle ultime ore, la direttrice di produzione di Wildside Raffaella Ridolfi ha annunciato in una nota che le riprese del Film a Tropea sono ufficialmente concluse, e che la produzione si sposterà a Londra:

“Le riprese Marvel sono terminate nelle tempistiche previste e nelle modalità migliori di ogni aspettativa, e adesso si sposteranno nella capitale inglese. Siamo grati per l’opportunità ed entusiasti di collaborare di nuovo con la Marvel.”

Un portavoce dei Marvel Studios ha commentato:

“Raramente chi non appartiene al nostro settore comprende le necessità di un team di lavoro eterogeneo ed ingombrante che nell’arco di pochi giorni appare e scompare come un circo, e ancor più raramente capita di vedere accolte tutte le nostre richieste in tempi record. La città di Tropea ci ha accolti a braccia aperte e ha contribuito a rendere ottimo il nostro ambiente di lavoro.”

Il sindaco di Tropea Giovanni Macrì ha così poi aggiunto:

“La scelta di ambientare delle scene del nuovo film Marvel nel Borgo più bello d’Italia ha gratificato Tropea e confermato l’ottima capacità comunicativa utilizzata per farla conoscere. I successi che si stanno raccogliendo, in una sequela così fitta da rasentare il prodigioso, non sono frutto automatico del fascino di cui la Città è ricca. Negli anni passati, questa calamita naturale sembrava aver perso il suo potere attrattivo mentre ora si è straordinariamente riattivato perché la bellezza di un territorio, oggi più che mai, dev’essere curata e partecipata adeguatamente. Se la Perla del Tirreno, unica località italiana, è stata prescelta dalla famosissima casa statunitense, che girerà altre scene a Los Angeles e nel New Jersey, è perché la sua straordinarietà, in quanto a storia e a fascino, è riuscita a giungere alle persone giuste nei tempi giusti, attraverso un’opera di promozione e una rete informativa di qualità eccellente. Sarà sicuramente emozionante assistere alla proiezione del Film che regalerà al mondo intero anche un pezzetto di Tropea. I supereroi saranno dei testimonial d’eccezione e <<con la loro fama contribuiranno a far conoscere ancor più la Città in tutto il mondo.>> A Novembre del 2022 assisteremo con emozione alla proiezione del Film ed oltre ad ammirare la vicenda narrata, le spettacolari immagini della Rupe, dello Scoglio dell’Isola, del Mare e del Borgo incanteranno con la loro indiscutibile magia gli spettatori: Tropea contribuirà a rendere “The Marvels” esclusivo così come il Film aiuterà il Borgo più bello d’Italia ad essere ancor più noto e ammirato nel Mondo.”

