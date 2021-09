Il direttore della fotografia premio Oscar di Avatar lavorerà a Spider-Man: No Way Home, in uscita a dicembre di questo 2021!

Spider-Man: No Way Home – Mauro Fiore (Avatar) sarà il direttore della Fotografia

Dopo una breve “separazione”, nel Settembre del 2019 la Sony Pictures e la Disney hanno siglato un nuovo accordo che permetterà ai Marvel Studios di continuare ad utilizzare lo Spider-Man di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe, e così facendo di concludere la trilogia dedicata al personaggio con un terzo sequel intitolato Spider-Man: No Way Home.

Seamus McGarvey aveva abbandonato il ruolo di direttore della fotografia lo scorso anno, ma non è mai stato rivelato il nome di colui che è subentrato al suo posto… almeno fino ad oggi.

Durante un’intervista con la linea Litegear , il tecnico delle Luci Josh Davis, ha confermato che stava lavorando con il direttore della fotografia di Avatar Mauro Fiore (italiano naturalizzato americano):

“Sto lavorando al terzo Film su Spider-Man con Tom Holland, il direttore della fotografia Mauro Fiore ed il regista Jon Watts. È il mio lavoro più importante…wow, che viaggio!”

Fiore è stato il direttore della fotografia in numerosi Film ad alto budget come Dark Phoenix e Training Day, Driven, The Island, Real Steel, The Equalizer, I Magnifici 7. Fiore ha anche vinto l’Oscar, per la migliore fotografia per Avatar di James Cameron nel 2010.

Per l’appunto Fiore ha sostituito il due volte candidato all’Oscar Seamus McGarvey, che ha dovuto lasciare il ruolo dopo aver contratto il COVID-19.

Spider-Man: No Way Home – gli ultimi aggiornamenti

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Per la trama vera e propria del terzo capitolo di Spider-Man è ancora presto per parlarne, ma appena indiscrezioni o anticipazioni sulla trama del film verranno rilasciate, saranno disponibili e le troverai qui! Dopo il finale di Spider-Man: Far From Home, in cui è stata svelata la vera identità di Peter Parker, l’Uomo Ragno dovrà tentare di ripulire il proprio nome mentre affronta tutti questi nuovi nemici; nel farlo sarà affiancato dal Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), che lo guiderà attraverso i pericoli del Multiverso.

Acquista la T-Shirt di Spider-Man No Way Home.