Kei Sasuga (Domestic Girlfriend) al lavoro su un nuovo manga

Kei Sasuga è al lavoro su una nuova serie manga che debutterà su Weekly Shonen Magazine.

La serie prenderà il via da uno dei tre one shot che l’autrice di Domestic Girlfriend pubblicherà sui prossimi tre numeri della rivista di Kodansha: il più votato dai lettori diventerà una serie regolare.

Il primo one-shot ha per titolo Goku Mane! e debutterà il 15 Settembre: racconterà la storia di una ragazzina e di uno ex yakuza.

Il secondo è Tokyo GhostBros e arriverà il 22 Settembre: è incentrato su due fratelli esorcisti.

Il terzo, infine, si chiama Kanojo to Boku no Endroll e uscirà il 29 Settembre: segue l’amore proibito tra una ragazza che vuole morire e un ragazzino hikikomori.

Kei Sasuga: le opere precedenti

In Giappone i capitoli di Domestic Girlfriend sono usciti sulle pagine di Weekly Shonen Magazine dal 23 Aprile 2014 al 10 Giugno 2020.

I fan della serie hanno reagito al finale in modo controverso.

In Italia il manga è in corso per Planet Manga:

Essere giovani e innamorati è piuttosto difficile… soprattutto quando si stravede per un’irraggiungibile professoressa!

Per questo Natsuo decide di provare a dimenticare la bella Hina partecipando a un appuntamento di gruppo con ragazze di un’altra scuola.

È in quell’occasione che incontra la misteriosa Rui. Comincia così il nuovo, sensuale shonen di Kei Sasuga, l’autrice del già celebre Good Ending!

Ha ispirato un anime in 12 episodi trasmesso tra Gennaio e Marzo 2019.

La serie animata è disponibile su Crunchyroll anche in Italia.

La precedente opera della Sasuga, GE Good Ending, è invece uscita per Edizioni Star Comics.

