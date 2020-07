Domestic Girlfriend: la copertina dell’ultimo volume

Il manga di Kei Sasuga è in corso per Planet Manga nel nostro Paese.

Grazie ad Amazon possiamo dare una occhiata alla illustrazione di copertina dell’ultimo volume di Domestic Girlfriend.

Domestic Girlfriend 28, ultimo volume della serie manga di Kei Sasuga, uscirà il 17 Agosto 2020 nelle librerie del Giappone.

Di seguito la copertina della edizione premium:

In Giappone i capitoli di Domestic Girlfriend sono usciti sulle pagine di Weekly Shonen Magazine dal 23 Aprile 2014 al 10 Giugno 2020.

I fan della serie hanno reagito al finale in modo controverso.

In Italia il manga è in corso per Planet Manga:

Essere giovani e innamorati è piuttosto difficile… soprattutto quando si stravede per un’irraggiungibile professoressa! Per questo Natsuo decide di provare a dimenticare la bella Hina partecipando a un appuntamento di gruppo con ragazze di un’altra scuola. È in quell’occasione che incontra la misteriosa Rui. Comincia così il nuovo, sensuale shonen di Kei Sasuga, l’autrice del già celebre Good Ending!

Ha ispirato un anime in 12 episodi trasmesso tra Gennaio e Marzo 2019.

La serie animata è disponibile su Crunchyroll anche in Italia:

Natsuo è un liceale che prova la schiacciante disperazione di un amore irrequieto verso la sua professoressa, Hina. Per risollevare il suo spirito, partecipa a una festa in cui incontra una ragazza chiamata Rui. I due dormono insieme pensando di non vedersi mai più, ma il destino ha altri piani. La sua vita si complica improvvisamente quando suo padre annuncia di essersi risposato con una donna di cui ha già incontrato le figlie: Hina e Rui!

La precedente opera della Sasuga, GE Good Ending, è invece uscita per Edizioni Star Comics.

Recupera il manga