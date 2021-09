J-POP – le uscite manga dell’8 Settembre 2021

J-POP ha comunicato le uscite manga dell’8 Settembre, che includono i nuovi volumi di serie come Super HxEros, Black Jack o I diari della speziale.

Le uscite manga J-POP dell’8 Settembre 2021

I diari della speziale 3

di Natsu Hyuuga, Itsuki Nanao, Nekokurage

6,50 €

Maomao svela a Renshi i retroscena della zuppa avvelenata servita durante il ricevimento nei giardini imperiali.

Senza curarsi oltre dell’eunuco, ora sommerso di lavoro, la giovane ricorre ai fermagli ricevuti per poter fare ritorno a casa, dopo essere stata lontana per dieci mesi.

Ancora non sa che sta per farsi coinvolgere in un nuovo incidente… ma grazie al suo acume riuscirà a risolvere casi uno dopo l’altro anche questa volta!

Dead Tube 16

di Mikoto Yamaguchi e Touta Kitakawa

6,00 €

Eccoci tra le spire del terribile “Dead Tube Neo”.

Subito dopo aver visto per errore un video estremo di una sua amica, Eno Yotsusaka è costretta a partecipare al gioco in seguito al ricatto di “Happy Evangelist”.

La ragazza, confusa, viene salvata dai precedenti membri del club di cinema, Mashiro, Miwa e Mizuno, e scampa per un soffio al pericolo…

Super HxEros 8

di Ryoma Kitada

6,50 €

Durante una gita scolastica a Okinawa, Retto si ritrova in coppia con Sho per una prova di coraggio di gruppo, nel corso della quale Kirara viene attaccata da un Kiseichu.

Accorso sulla scena insieme alla sua nuova comapgna di classe, Retto stende l’aggressore e salva l’amica, ma il mostro si riprende e inghiotte tutti e tre.

Hell’s Paradise – Jigokuraku 12

di Yuji Kaku

5,90 €

Nel mezzo della lotto contro Pangu, Gabimaru viene coinvolto in uno scontro cruento contro Shija, ma bastano alcune parole dell’avversario per convincere lo shinobi che sua moglie è reale, così si fa forza e lo scontro volge al termine.

Intanto il misterioso Jikka Yamada Asaemon entra in azione, mentre il vero obiettivo di Rien comincia a farsi più chiaro…

Black jack 3 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

12,00 €

I casi che gli vengono proposti si fanno più complessi e disperati, e in questo terzo volume scopriamo fino a che punto Black Jack è disposto a spingersi per portare a termine il suo lavoro e per il bene del suo cliente.

