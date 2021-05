Certi amori non finiscono, e certe storie continuano a riverberare nel tempo. Stiamo parlando dell’amore di Billy Butcher per Becky, che viene raccontato in maniera particolare nel volume The Boys: Cara Becky.

The Boys: Cara Becky – Tra sentimenti e suspense

La storia è ambientata dodici anni dopo gli eventi di The Boys, con Hughie che si ritrova a leggere il diario di Becky, la fidanzata Billy Butcher, in cui viene raccontato il passato condiviso con il Boys, e tutte le conseguenze portata dalla morte della ragazza.

In questo fumetto troviamo tutto ciò che può rappresentare una storia postuma, piena di dramma e malinconia. Rivedere Billy Butcher, impegnato nelle situazioni condivise con Becky, per certi versi, risulta essere una sorta di colpo al cuore.

Ma si tratta di una storia che mischia il romanticismo con il dramma e la suspense. In The Boys: Cara Becky scopriamo un qualcosa in più sulle dinamiche che hanno portato Billy Butcher ad attivare il gruppo dei Boys, e si va a scavare a fondo in alcune vicende cupe, con personaggi sinistri appartenenti al passato più remoto del gruppo dei Super, e non solo.

Ma, al di là delle dinamiche che riguardano la sotto-trama spy, il cuore della storia sono i momenti di riflessione di Hughie, quelli in cui prende Annie come punto di riferimento per capire il passato di Billy Butcher.

Ma, ancora di più, hanno valore le scene di Billy con Becky, quelli in cui viene fatto notare come la compagna di vita del futuro Boys fosse un argine verso alcuni istinti e attitudini del personaggio.

The Boys: Cara Becky – Nel segno delle donne

The Boys: Cara Becky è una storia che mette al centro le figure femminili, sia nella loro ed effettiva presenza fisica, ed ancora di più con la loro assenza. Del resto la storia di The Boys nasce da una perdita femminile: quella di Robin, la ragazza amata da Hughie.

I dialoghi di Garth Ennis sono efficaci, soprattutto nei momenti più crudi, ma le tante scene romantiche depotenziano un po’ la forza di alcune battute. La storia però è funzionale, ed aiuta abbastanza gli appassionati di The Boys a calarsi di nuovo nelle atmosfere della storia, in un circuito narrativo che gira tra passato, presente e futuro.

L’artista Russ Braun accompagna bene i testi di Ennis, con disegni che mostrano nel tratto un po’ grezzo anche quello che è lo spirito del fumetto di The Boys: personaggi consumati da sé stessi o dagli eventi, alla ricerca di salvezza, o di palliativi per riempire vuoti incolmabili.

Anche questo volume The Boys: Cara Becky riesce a dare una piccola lezione, che riguarda il profondo dell’animo umano: nessuno può salvarsi mai veramente se non parte da sé stesso la volontà di farlo. E chi ti accompagna nel percorso non fa che rafforzare questo senso di salvezza, o magari risvegliarlo.

Di certo c’è che non basta essere dotati di superpoteri per potersi considerare veramente delle persone speciali.

