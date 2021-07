SaGa Frontier Remastered è il la versione rimasterizzata per la nuova generazione di SaGa Frontier, un GdR classico uscito nel 1998. Questo è un gioco di ruolo in stile giapponese sviluppato e prodotto da Square Enix, in uscita il 15 aprile 2021 per Nintendo Switch, PlayStation 4, PC su piattaforma Steam e sistemi iOS e Android. Questo gioco non ha la localizzazione in italiano, ma è doppiato in inglese e giapponese con sottotitoli in inglese.

SaGa Frontier Remastered – Trama e Comparto tecnico

Il gioco parte con la scelta di uno tra gli otto protagonisti. Questi si chiamano: Red, Blue, T260G, Lute, Emilia, Asellus, Riki e Fuse. Ognuno di essi ha una propria storia che dovremo sviluppare per completarla fino in fondo e anche i propri obiettivi personali. Con varie ramificazioni nella trama che spesso si andranno ad intrecciare e varieranno a seconda delle scelte che prenderemo. Il sistema di combattimento propone una degli scontri in cui dovremo scegliere tre gruppi a partire da quindici personaggi, incluso il nostro protagonista. Le battaglie iniziano quando incontri un nemico, e la sua forza sarà in relazione alle volte che lo avremo incontrato.

Il sistema di combattimento di SaGa Frontier Remastered è quello classico a turni degli RPG di stampo giapponese. Una volta scelto il nostro team e impostata la tattica useremo i nostri personaggi a turno per farli combattere con attacchi di mischia, a distanza, magie, tecniche, difesa e speciali.

I nostri protagonisti avranno modo di apprendere delle nuove tecniche grazie ai Glimmer, che potremo incontrare casualmente durante le battaglie. Come ogni gioco di ruolo a turni che si rispetti, inanellando una serie di colpi e condizioni di caricamento, potremo effettuare delle combo di tecniche, magie e attacchi speciali davvero micidiali.

SaGa Frontier Remastered – Novità introdotte

Molte sono le novità introdotte in questa nuova versione di SaGa Frontier Remastered. Tra tutte c’è quella dell’introduzione di un nuovo personaggio, Fuse. Con questo personaggio ci sono anche dei nuovi brani di Kenji Ito e molti contenuti inediti anche rispetto altri protagonisti. Tra le nuove funzionalità aggiunta c’è quella della velocità raddoppiata, che rendono il gioco molto più fluido che in passato. Addirittura la velocità è tripla per gli eventi, le battaglie e i viaggi attraverso la mappa.

Ovviamente l’intera interfaccia di SaGa Frontier Remastered è stata riprogettata per le piattaforme di oggi, quindi per Nintendo Switch e PlayStation 4 e con l’aggiunta del supporto per il mouse su PC. Inoltre, è stata introdotta la modalità New Game +, con cui potremo iniziare una nuova partita mantenendo i nostri dati di salvataggio della partita precedente. Quindi con tutti i nostri oggetti, tecniche, attributi e il resto.

C’è anche un diagramma per ciascun personaggio, dove potremo vedere i progressi della storia del nostro protagonista in ogni momento. Infine è stata inserita l’utilissima funzionalità di salvataggio automatico, così non correremo più il rischio di perdere i nostri progressi.

Insomma in definitiva in SaGa Frontier Remastered sono state inserite tutte quelle caratteristiche che ormai sono diventate la normalità nei giochi di ultima generazione, al fine di una godibilità maggiore del gioco.

SaGa Frontier Remastered – Grafica, colonna sonora e longevità

La grafica di SaGa Frontier Remastered è una sorta di finto 3D realizzato con uno stile classico che ricorda molto i titoli di fine anni novanta, inizi duemila. La grafica ovviamente è migliorata rispetto al titolo originale, con l’introduzione dell’alta risoluzione mantenendo comunque lo stile classico. I personaggi e tutte le ambientazioni hanno degli aspetti 3D che però lo sono solo in apparenza, muovendosi sempre più o meno su due dimensioni.

Sebbene durante gli scontri ci siano dei movimenti di camera che rendano il tutto più vicino al 3D. Tutti i personaggi hanno una caratterizzazione molto dettagliata e definita. Questo rende il tutto più immersivo e concorrere a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente e caratteristica.

La colonna sonora di SaGa Frontier Remastered è sostanzialmente la stessa del titolo originale con un miglioramento della resa audio nel suo complesso. Avremo i famosi temi principali, tanto cari ai fan della serie che varieranno quando entreremo in uno scontro con qualche mostro. Il tutto posto in un gusto tipicamente nipponico e un po’ retrò.

La longevità senza dubbio è uno degli elementi che spiccano di più in questo titolo. Infatti ogni personaggio ha una sua storia che può ramificarsi e diversificare a seconda delle nostre scelte. Questo rende i tempi di gioco, e rigioco, davvero lunghissimi.

SaGa Frontier Remastered – Conclusioni

In conclusione, prendere SaGa Frontier Remastered è una grande occasione per tutti coloro che non hanno mai giocato al titolo originale e vogliono riscoprire questo grande classico.

La possibilità di poterlo acquistare ad un prezzo conveniente nella sola versione digitale rende ancor più ghiotta l’occasione di non lasciarselo scappare. Per gli amanti dei giochi di ruolo in stile giapponese è sicuramente un titolo da non perdere.

