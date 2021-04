One Piece 969 segna un evento inevitabile, legato alla fine del lungo e avventuroso viaggio di Gol D. Roger e della sua scalmanata ciurma.

One Piece 969 – la fine di un lungo viaggio

Nella puntata precedente, abbiamo potuto assistere alla scoperta dell’ultima isola, ribattezzata Laugh Tale, del One Piece e di tantissime informazioni relative all’intera storia del magico mondo nato dalla fantasia del Maestro Eiichiro Oda.

Beh, a dire il vero sappiamo che i pirati di Roger hanno scoperto tutto questo, ma naturalmente agli spettatori non è stato rivelato alcun dettaglio. Ora che Roger ha realizzato tutti i suoi sogni, può finalmente tornare a prendere i due mocciosi che aveva lasciato a terra: Buggy e il Rosso!

Come da tradizione, si festeggiano i risultati ottenuti (anche se mi chiedo perché mai abbiano lasciato il tesoro lì dov’era: chissà di che si tratta!). Ma Roger diventa improvvisamente serio. Deve dire qualcosa di molto importante ai suoi compagni di avventure…

One Piece 969 – il ritorno di Oden

One Piee 969 è una di quelle puntate suddivise in due parti. Della prima ho parlato in precedenza, mentre ora ci spostiamo nuovamente nel Paese di Wano.

Oden ha finalmente fatto ritorno a casa dalla sua famiglia, dai suoi amici e alleati, ma qualcosa è cambiato. L’ultima volta che era passato da lì era già evidente che la situazione stesse per precipitare da un momento all’altro, ma Oden prese comunque il mare per aiutare Roger a realizzare il suo sogno.

Ora, lo shogun legittimo ha fatto ritorno, ma sembra ormai essere già troppo tardi: Orochi si è insidiato nel suo palazzo e ormai ha consolidato il proprio potere, gli effetti del quale sono visibilissimi: accanto a lui, Oden vede i propri concittadini ridotti a una condizione di povertà e schiavismo davvero poco rassicuranti, senza contare i metodi brutali e violenti impiegati da Orochi per mantenere l’ordine.

In lontananza, sono visibili i fumi tossici delle fabbriche di armi. Grazie all’inganno, Orochi è riuscito a prendere il potere, ma è grazie a qualcun altro se riesce a mantenerlo senza problemi, senza disordini, senza rivolte: Kaido.

Non viene specificato in che modo i due siano entrati in contatti perché, ve lo ricordo, il flashback non è altro che la trasposizione animata del diario di Oden, per cui non possiamo sapere ciò che non sapeva Oden, per il quale quella che vede è una situazione del tutto nuova, inaspettata e inspiegabile.

Oden ha seguito il suo cuore e l’avventura, ma a causa di questo il nsuo Paese è sull’orlo di un precipizio. Ma noi sappiamo già come andrà a finire…

Anticipazioni

Il comportamento di Orochi manda Oden 4su tutte le furie, e mentre sta per prendersi la propria vendetta, le parole di Gol D. Roger, ora conosciuto come Re dei Pirati, riecheggiano in tutto il mondo, dando il via all’era della pirateria, nel prossimo episodio di One Piece, dal titolo Spiacevoli notizie. L’alba della Grande Era della Pirateria. Kaizoku ou ni ore wa naru!

