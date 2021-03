Chi legge il manga originale di Hajime Isayama sapeva già che i 16 episodi di L’Attacco dei Giganti 4 non sarebbero bastati per coprire la mole di eventi presenti nei capitoli finali del manga stesso, ma anche chi segue solo l’anime avrà intuito da tempo che sarebbe andata a finire così.

Non è certo un problema attendere fino al 2022 per vedere la conclusione dell’anime, ma diciamo che la definizione di “Final Season” è stata quantomeno fuorviante. Detto questo, naturalmente l’episodio 16 di L’Attacco dei Giganti 4 si conclude, per questo motivo, con un finale aperto che lascia presagire l’incombere di una battaglia di dimensioni, è il caso di dirlo, gigantesche.

L’Attacco dei Giganti 4 – l’ultimo degli eldiani

Yelena decide infine di rivelare il piano di Zeke ai suoi prigionieri. Si tratta di una scelta decisamente drastica, ma giustamente qualcuno obietta che potrebbe portare a una fine non proprio pacifica per il popolo eldiano.

Anche se loro decidessero di ritirarsi su Paradis a vita privata, per così dire, nell’attesa che muoia il figlio di Historia, quello cioè che, nei piani, dovrebbe essere l’ultimo degli eldiani, cosa impedirebbe a Marley e alle altre nazioni loro nemiche di attaccarli comunque?

Il dubbio è in effetti più che legittimo, ma Yelena riferirà che, naturalmente, Zeke ci aveva già pensato, proponendo quindi ai ragazzi una soluzione. Non ve la svelerò in questa sede per evitarvi spoiler, ma non è difficile intuire di cosa si tratta.

Intanto, abbiamo visto, nella puntata precedente di L’Attacco dei Giganti 4, che Zeke ha scelto di mettere in pericolo la sua stessa vita, pur di uccidere Levi. Il fratellastro di Eren è disposto letteralmente a qualunque cosa, pur di portare a termine il suo piano. Se siete curiosi di sapere cosa ne stia stato di lui, lo scoprirete in questo episodio.

L’Attacco dei Giganti 4 – il doppio gioco

Il mondo non è più limitato alla sola Paradis ormai da un bel po’ di tempo, per cui, se già complotti e giochi di potere interessavano il piccolo mondo dell’isola su cui dimorano in esilio autoimposto gli eldiani, a maggior ragione questo è vero se ampliamo la visuale sul resto del mondo.

Resta per il momento un mistero dove sia realmente Falco, poiché il ragazzo non viene mostrato, ma possiamo invece vedere Gabi. La giovane guerriera “marleyana onoraria” è sempre più convinta delle sue posizioni, nonostante abbia avuto prova tangibile che i ruoli, in questo caso sono invertiti.

La ragazzina che pensa di essere nel giusto accusa gli eldiani di essere dei demoni, a parole, ma nei fatti lei ha ucciso una di loro, Sasha, e loro hanno scelto di risparmiarle la vita.

Gabi è la rappresentazione allegorica e simbolica dell’insensatezza del fondamentalismo ideologico, che altera la visione della realtà come se la si guardasse attraverso una lente deformante.

Così, le persone che l’hanno accolta affettuosamente nelle proprie case continuano a essere per lei dei demoni, mentre lei, un’assassina, è dalla parte dei “buoni”. La percezione di sé e delle proprie azioni, degli altri e delle loro azioni viene dunque fortemente distorta nella mente di Gabi, che non ha ancora capito che anche lei è un demone, anzi, è due volte demone: perché eldiana e perché assassina.

Non sarà lei a cambiare idea o a fare il doppio gioco, poiché non riesce nemmeno a fingere di non detestare i suoi benefattori, ma qualcun altro. E sarà proprio questo tradimento che darà il via a una vera e propria guerra. Ma questa, è un’altra storia. L’Attacco dei Giganti 4 tornerà nel 2022.

